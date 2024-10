Kilencvenedik születésnapja alkalmából a város nevében köszöntötte Kiszli Ferenc Ádámnét, született Boris Máriát Heringes Anita, Paks polgármestere és Mezősi Árpád képviselő.

Fotó: Molnár Gyula

Marika néni 1934. október 10-én született Pakson. Heten voltak testvérek, közülük még négyen élnek. Tizenhat évesen már a paksi konzervgyárban dolgozott, de munka mellett is képezte magát. Előbb a szakmunkásképzőt végezte el, majd az érettségit is letette. Fokozatos előmenetelének köszönhette, hogy utolsó aktív éveiben már a könyvelésen dolgozott. A konzervgyár volt az egyetlen munkahelye, végig élte az üzem fejlesztését, míg 1989-ben, 55 évesen elment nyugdíjba.

Kiszli Ferenc Ádámmal 1955-ben kötöttek házasságot. Férje a Volánnál volt sofőr, később csoportvezető, aztán műszaki vezető, mellette KRESZ-t és vezetéselméletet is oktatott. Két gyermekük született, Ferenc és Mária, mindketten Pakson élnek. Később négy unokával és hat dédunokával bővült a család. Férje 2017-ben hunyt el, lánya pedig abban az évben ment nyugdíjba, és segíti édesanyja mindennapjait.

Marika néni alapvetően jó egészségben van, bár 2009-es csípőműtétje óta a járás már kicsit nehezebben megy. Emiatt ritkán mozdul ki, tévét néz, rádiót hallgat, újságot olvas, korábban még kézimunkázni is szeretett. Szerencsésnek érzi magát, amiért két gyermeke naponta látogatja, így van társasága. Úgy véli a hosszú élet titka is az, hogy támogató család és összetartó rokonság vegye körül az embert. Születésnapja alkalmából még élő testvéreivel is találkozik.