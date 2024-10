Sétálunk a csendes erdőben, nem messze Rácegrespusztától, a fák susogása közt mintha lassan egy mesevilág nemlétező kapujához közelednénk. Valahol az ágak közül talán egy tündér integet, vagy egy elvarázsolt lovag kacsint ránk – mindenesetre, ha már megtalálták Magyarország legöregebb fáját, mi itt Tolnában az égig érő fához tartunk. Igen, felnőtt létünkre is szívesen ülnénk be Lázár Ervin ölébe – vagy jobb híján a Nagyszederfa tövébe –, hogy hallgassuk, amint a fa leveleinek susogása egy újabb mesét súg a lelkünkbe. Bár a Nagyszederfa közelebb áll hozzánk, most, 2024-ben mégis Magyarország legöregebb tölgyóriásának meséire figyelünk elsősorban.

Magyarország legöregebb fája egy tölgyóriás

Fotó: Origo

Magyarország legöregebb fája – Az Árpád-tölgy legendája

Nemrég derült ki, hogy Magyarország legidősebb fája nem más, mint a Győr-Moson-Sopron megyei Héderváron található Árpád-tölgy, életkorát 800 és 1000 év közé saccolják. Még maga Árpád fejedelem is itt pihenhetett meg – legalábbis a legenda szerint, amely bár kissé hihetetlennek tűnik, kik vagyunk mi, hogy vitatkozzunk az ősi történetekkel? A fa méretei is lenyűgözőek: törzsének kerülete mintegy 7 méter, magassága pedig 14 méter. A sok vihart látott tölgy csodálatos példája annak, hogy néha a legöregebb dolgok is képesek újra és újra megújulni, hiszen még ma is makkot hoz – talán épp egy újabb legendát rejtve el termésében.

A Bátaszéki molyhos tölgy az Európai Év Fája versenyben is győzött

Ha már hatalmas tölgyekről beszélünk, Tolna megye is kitett magáért. A Bátaszéki molyhos tölgy 2015-ben az Év Fája lett Magyarországon, majd 2016-ban az Európai Év Fája versenyen is diadalmaskodott. A helyiek legendái szerint ez a fa még a törököket is látta, és valahogy túlélte a találkozást, ami nem kis teljesítményt! A 17,5 méter magas és 4,7 méteres törzskerület fa nemcsak a mérete miatt tiszteletreméltó, hanem azért is, mert a helyiek minden évben borral locsolják meg, hogy biztosítsák a következő évi jó szőlőtermést. Egy jó pohár bor mellett el is merenghetünk azon, vajon hány évig kellene még locsolni ahhoz, hogy ez a tölgy elérje az ezeréves kort.