Mintegy 165 ezer okosmérő telepítését fejezték be június végével az E.ON szakemberi a Dunántúlon és Pest vármegyében egy Európai Unió által finanszírozott beruházás keretében. A legmodernebb készülékek részben a családi otthonokba és egyéb ingatlanokba, részben ipari, vállalati létesítményekbe kerültek. Okosmérők váltják a villanyórákat.

Okosmérők váltják a villanyórákat, egyre több háztartásban lesz ilyen. Forrás: Shutterstock/illusztráció

Okosmérők váltják a villanyórákat, egyszerűbb a leolvasás

Az okosmérők az intelligens áramhálózat alapelemei, a készülékek sokkal többet tudnak, mint a korábbi hagyományos mérőórák. Folyamatos kapcsolatban vannak az E.ON mérési központjával, automatikusan küldenek és fogadnak adatokat, így ezeket a készülékeket már szükségtelen helyben, fizikailag leolvasni – áll az E.ON szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Az okosmérők a napelemmel rendelkező háztartások esetében a megtermelt és a felhasznált villamos energia mennyiségéről is részletes adatokat szolgáltatnak az ügyfelek számára a könnyen leolvasható, nagy méretű kijelzőjük révén kényelmesen.

A készülékek által az E.ON-hoz küldött adatok révén a hibák felderítésében és javításában is új lehetőségek nyílnak. Áramszünet esetén segítségükkel a szolgáltató azonnal, akár az ügyfelek jelzései nélkül is értesülhet a meghibásodásokról, így a hibajavítást is sokkal gyorsabban meg tudja kezdeni. Az eszközök a távvezérlést, vagyis a távolból történő ki- és visszakapcsolást is lehetővé teszik, így számos esetben a kiszállás, illetve annak időszükséglete is megspórolható minden érintett számára.

Egy új okosmérő telepítése. Fotó: E.ON

A 10,074 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból létrejött beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió finanszírozásával a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pénzügyi forrásainak felhasználásával valósult meg. A most lezárult projekt újonnan beépített eszközeivel együtt 450 ezer okosmérő működik az E.ON szolgáltatási területén.

Az okosmérő magától jelzi az áramszünetet

Ez a vállalatcsoportnál használt mérők több, mint 10 százalékát teszi ki. Az E.ON 2030-ig ennek az okosmérő-aránynak a további megduplázását tervezi dunántúli és Pest vármegyei szolgáltatási területén.