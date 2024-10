Október elején elindult az új háziorvosi ügyeleti rendszer Tolna vármegyében, amelyet az Országos Mentőszolgálat szervez. Az új ügyeleti struktúra célja, hogy a betegellátás rugalmasabb és könnyebben elérhető legyen, ezen kívül pedig az orvosok számára is előnyöket biztosít. Dr. Papp Zoltán, a Tolna vármegyei családorvosok kollegiális vezetője szerint a változások alapvetően pozitív hatással vannak az orvosokra és a betegekre.

Tolnában elégedettek az új ügyeleti rendszerrel

Fotó: MW archív

Hogyan működik az új ügyeleti rendszer?

Dr. Papp Zoltán elmondta, hogy az ügyeleti rendszer bevezetése alapvetően nem jelentett nagy változást a betegek számára, hiszen az ügyeleti ellátás időpontjai továbbra is hasonlóan alakulnak: hétköznap délután négytől másnap reggel nyolcig, hétvégén pedig 24 órás ügyelet van. A háziorvosoknak havonta minimum kétszer hat óra ügyeletet kell teljesíteniük, de saját jogon a háziorvos dönthet az ennél több ügyeleti idő vállalása mellett is. Az új rendszer lehetőséged arra is, hogy az orvosok rugalmasan döntsék el, mennyit szeretnének ügyeletben dolgozni. „Sokan bevállalnak hosszabb időszakokat is. De az alapkötelezettség csak kétszer hat óra havonta, ami sok kollégám számára előnyös” – folytatja dr. Papp Zoltán. „Korábban sokszor hosszú éjszakai műszakokat kellett vállalnunk, most viszont a kötelező ügyelet rövidebb, és este tíz után már hazamehetünk. Ez nagy könnyebbséget jelent, hiszen másnap reggel frissen tudunk kezdeni a rendelésben” – mondja a szakember.

Egy másik előnye az új rendszernek, hogy az orvosok nem egyedül dolgoznak. „A mentőszolgálat munkatársai nagyon segítőkészek, jó munkakapcsolat van közöttünk. Ha a helyszínre kell mennünk, a mentőápolók nagy segítséget nyújtanak a betegellátás során. Ők nemcsak a szállításban vesznek részt, hanem a beteg kezelésében is segédkeznek, ha szükséges” – emeli ki dr. Papp Zoltán.

Pozitív visszajelzések az első napokból

Az új ügyeleti rendszer bevezetését pozitívan fogadták Tolna vármegyében. Dr. Papp Zoltán szerint a betegek között nem alakult ki zavarodottság az új rendszer miatt, és az orvosok is elégedettek a változásokkal. „A mentős kollégák nagyon segítőkészek, a rendszer gördülékenyen működik” – mondta a kollegiális vezető. Az első hétvége után derül majd ki igazán, mennyire hatékonyan az új rendszer, de az eddigi tapasztalatok alapján az új ügyeleti rendszer rugalmasabb és egyszerűbben kezelhető az orvosok és a betegek számára egyaránt.