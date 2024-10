A segítségadás, a támogatás, a karitatív tevékenység szoros egységet képez a Rotary szellemével, s ennek jegyében a Szekszárdi Rotary Club szervezője lett egy – túlzás nélkül mondható – életmentő kezdeményezésnek, ez pedig a Stroke Prevenciós Délelőtt.

A tájékoztatón dr. Tusa Csaba, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház neurológiai osztályának vezetője elmondta, az akut agyi érkatasztrófa, a stroke, köznapi nyelvben gutaütés, szélütés, a világon a harmadik vezető halálok, a tartós rokkantságot okozó betegségek között pedig az első. Magyarországon évente ötvenezer embert ér el, hallatlanul fontos, hogy időben felismerjék és segítséget hívjanak.

Drávavölgyi-Katz Judit mentőtiszt hozzátette, ilyenkor azonnal a mentőkhöz kell fordulni, azért is, mert ők nyomban jelzik a kórháznak a beteget, ahol felkészülhetnek a fogadására. Itt ugyanis a gyorsaság nagyon fontos.

A betegség megelőzéséért, felismeréséért, a gyors segítségadásért a Rotary Club Szekszárd az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Stroke Társaság szakmai támogatásával három évre szóló kampányt indított. Ennek jegyében – mondta Tóth József, a Szekszárdi Rotary Club soros elnöke – az érdeklődőket első alkalommal a mostani hét végén, szombaton délelőtt várják a Babits Kulturális Központ Csatár termében, ahol vérnyomásmérés mellett egyéb vizsgálatokat is végeznek, megnézhetnek a résztvevők egy előadást is, majd az Országos Mentőszolgálat szakemberei életmentő alkalmazásokat mutatnak be.

Ezt követően pedig a szervezők „előzzük meg a stroke-ot”, egy közös sétára invitálják résztvevőket, ahol az úticél a szekszárdi légimentő bázis az Avar utcában, ahol további hasznos információkat kapnak majd az érdeklődők.