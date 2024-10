Szomorú hírt tett közzé Semjén Zsolt a közösségi oldalon. A miniszterelnök-helyettes a Facebook-on posztolta néhány perccel ezelőtt a bonyhádi származású politikus halálhírét. „Elment a magyar nemzetpolitika hű katonája. Isten veled, Árpád!” – írta Semjén Zsolt.

„Potápi Árpád minden magyarért megharcolt, és most megpihent. Isten veled, Barátom! Hiányozni fogsz” – így köszönt el Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Potápi Árpád Jánostól.

Potápi Árpád János halálhíre sokkolta a Tolna vármegyei politikusokat

– Középiskolás éveinket együtt töltöttük Bonyhádon, nagyon sokszor találkoztunk órák után is a gimnázium udvarán – emlékezett a több mint négy évtizede kezdődő barátságra Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. – Az élet később úgy hozta, hogy mindketten polgármesterek lettünk: Potápi Árpád János Bonyhádon, jómagam Csikóstőttősön. De közben egy bonyhádi székhelyű cégnél voltam igazgató, ezért nem is tudnék olyan időszakot mondani, amikor kapcsolatunk ne lett volna folyamatos. Egy olyan barátom távozott, aki pótolhatatlan az életemben. Nagyon remélem, hogy a tőle örökölt hagyaték erőt ad ennek a nehéz időszaknak a túléléséhez. Valamint, nemcsak életben tartja, de sikerre is vezeti együtt elgondolt terveinket.

Pintér Szilárd a Facebookon azt írta, hogy „...A szavak most elfogytak...”

– Egyelőre sokkhatás alatt vagyok, hiszen Árpival több mint húszéves barátság kötött össze, halála óriási veszteség mindannyiunknak – mondta megtörten Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – Egyszerűen képtelen vagyok elhinni és feldolgozni ezt a hírt. Most is éppen a régi képeket nézegetem, s egyszerűen felfoghatatlan, hogy tíz évvel ezelőtt egyszerre voltunk képviselők Árpival, Tóth Ferivel és Hirt Ferivel, ma pedig már egyikük sincs közöttünk – tette hozzá Horváth István, aki az alábbi poszttal búcsúzott.

– Nehéz szavakat találni! – mondta dr. Horváth Kálmán, Tolna Vármegye főispánja, akit telefonon értünk utol, s már több forrásból értesült a szomorú hírről. – Ami most ebben a sokkos állapotban elsőre az eszembe jut, hogy egy nagyon tehetséges politikust, egy korrekt embert veszítettünk el. Kiváló polgármestere volt Bonyhádnak és kiváló országgyűlési képviselője térségének. Mindezeken felül nagy harcosa a határon túli magyarság érdekeinek, amelyekért – ezek szerint egészségét sem kímélve – rengeteget dolgozott. Alig tudom elhinni, hogy nincs többé – fogalmazott a főispán.