Megrendülten gyülekeztek az emberek pénteken kora este Bonyhádon, a Székely Emlékparkban, hogy a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által szervezett megemlékezésen gyertyát gyújtsanak a csütörtökön tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János előtt tisztelegve. Bonyhádiak, a környékben élők, távolabbról érkezők, a vármegye székely egyesületeinek képviselői érkeztek, hogy leróják kegyeletüket a nemzetpolitikáért felelős államtitkár emléke előtt, s együtt imádkozzanak a lelki üdvéért.

Potápi Árpád János számára fontos helyen, a bonyhádi Székely Emlékparkban gyűltek össze a megemlékezők

Fotó: Máté Réka

Potápi Árpád János igaz székely emberként, testvérként, barátként marad meg emlékezetükben

– Azért jöttünk, hogy megköszönjük Istennek az életét, amely során annyi mindent tett a hazájáért, a magyarságért határon innen és túl – kezdte megemlékezését Keresztes Andor, máriagyűdi esperes, Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökségi tagja. Mint mondta, egykor az volt a szokás a székely házaknál, hogy ha haláleset történt, a rokonok, a barátok mentek, és együtt virrasztottak. Ezt tették pénteken is az egybegyűltek a bonyhádi Székely Emlékparkban, amely Potápi Árpád János számára is fontos hely volt.

A közös áhítat során Keresztes Andor felidézte a szeretett elhunyt egy-egy erényét. Így kiemelte azt, hogy ember volt, még hozzá bukovinai székely, és ember maradt magas beosztásában is, aki közvetlen természetével, nagy gonddal vette körbe a rábízottakat. Testvér is volt, aki nem tett különbséget az anyaországban élők és a határon túli magyarok között, testvérként fogadták mindenütt a világban a magyarlakta területeken. Barát is volt, akire mindig lehetett számítani, és önzetlenül tudott szolgálni. Keresztes Andor hídépítő embernek is nevezte Potápi Árpád Jánost, aki a szeretet hídját építette az anyaországban élő és a külhoni magyarok között. – A szívek között épített hidat, hogy közösséggé váljunk – fogalmazott az esperes.

Egyre csak gyűltek a mécsesek

Fotó: Máté Réka

A fővárosban is tartanak megemlékezést

Mire véget ért az áhítat, sötétség borult a városra. Keresztes Andor ugyanakkor kiemelte, hogy bár a sötétség a halált jelképezi, az emlékparkban világító sok-sok mécsvilág az örök életbe vetett hitünket mutatja, amely nélkül nem tudnánk értékeset alkotni.