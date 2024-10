Ricsike egy közösségi rendezvényen szenvedett súlyos, életveszélyes sérüléseket hónapokkal ezelőtt. A fiú már jórészt felépült, a család kálváriája viszont nem ért véget. Ricsinek ugyanis egy speciális kompressziós mellényre lenne szükséges, ami kétmillió forintba kerül. A szüleinek ezért minden pénzt meg kell fogniuk, és hiába a sok adakozó, eddig nem tudták megvenni a eszközt. Ráadásul, nem régen az autójuk is tönkrement, ami pedig a fiú kezeléseihez és édesapjának a munkába járáshoz is elengedhetetlen, ezért új kocsit is venniük kellett.

Ricsike szülei még augusztusban szerveztek jótékonysági bált Zombán a megégett gyermek gyógyulása érdekében. Fotó: Kiss Albert

Ricsike még mindig rémálmokkal küzd

A szülei éppen „tárcsáztak”, amikor Ricsike megégett. A kisfiút aludni akarta vinni az édesanyja, ekkor történt a baj: a fiú odament a nőhöz puszit adni, majd beleesett a forró olajba, ami másodpercekkel korábban borult a földre. Ricsi apja azonnal a fiú után nyúlt, de már késő volt: a gyerek ruhája szinte teljesen beleégett a bőrébe. A szülők vízzel hűtötték, amíg a mentőhelikopter a helyszínre érkezett. Édesanyja sokkot kapott, azóta sem emlékszik a történtekre.

A szülők most a Tv2 Tények című műsorának nyilatkoztak. Éva, a gyermek édesanyja azt mondta, Ricsinek a baleset után bőrátültetésre volt szüksége. Azóta a sebei napról napra gyógyulnak, ám lelkileg még nem jött helyre: rémálmok gyötrik, és éjjelente is gyakran felsír, ezért pszichológushoz kell hordani. Emellett Ricsinek egy speciális, kétmillió forintba kerülő kompressziós ruhára is szüksége lesz.

Nagyon nehéz helyzetbe kerültek

A zombai család a fiút ért baleset mellett még azzal is küzd, hogy a kezelések miatt jócskán megcsappantak a pénzügyi tartalékaik. A Ricsike gyógyulásához szükséges krémek ugyanis nagyon drágák.

Megmondom őszintén, hogy segítettek sokan, de a baleset után csak jött, jött, jött. Tehát utána még az autónk is elromlott, és vettünk egy autót. Muszáj volt autót venni hitelre.

– nyilatkozta a sokasodó gondokról könnyeivel küszködve Ricsi édesanyja. A család anyagi helyzetéről most Tibor, az édesapa egyedül kénytelen gondoskodni, ugyanis Éva egyelőre még otthon van a lábadozó kisfiúval. A család ezért minden apró felajánlást köszönettel fogad.

SZÁMLASZÁM: 11773463-01236938-00000000

A Tv2 Tények Ricsike szüleivel forgatott riportját itt tekintheti meg: