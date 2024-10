A Shoot4Earth 2024 verseny szeptember 28-án ismét bebizonyította, hogy a filmkészítés eszközeivel a világ minden tájáról érkező alkotók képesek egyesíteni erejüket egy közös ügy érdekében. Az idei téma az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem volt, ami nemcsak a fenntarthatóság kérdéskörét helyezte előtérbe, hanem globális összefogásra is buzdította a filmkészítőket.

Prof. Dr. Szécsi Gábor és Kindl Gábor a Shoot4Earth versenyét értékelő sajtótájékoztatón.

Fotó: Bencze Péter

Közel 200 pályamunka érkezettt be

A 192 regisztrált résztvevő 24 órán belül készítette el filmjét, kizárólag mobiltelefont használva. A nemzetközi esemény különleges újítása volt az is, hogy első alkalommal mesterséges intelligenciát is bevonhattak a résztvevők az alkotói folyamatba. A kötelező elemek – egy alma, egy marék rizs, egy szelet kenyér – nem csupán az élelmiszer szimbolikus jelentőségére hívták fel a figyelmet, hanem kreatív kihívást is jelentettek a résztvevők számára – árulta el Kindl Gábor, a programok megálmodója.

A verseny nemzetközi elérése figyelemre méltó volt: a Fülöp-szigeteken és Nigériában például több százezer ember kapcsolódott be online az eseménybe, ahol nagy tetszést arattak a verseny filmjei. Az időzónákhoz igazodva a verseny Új-Zélandon indult szeptember 27-én, míg a befejezés Los Angelesben történt szeptember 28-án.

Egyre népszerűbb a Shoot4Earth

Magyarországon kiemelkedő aktivitás mutatkozott, hiszen 68 hazai filmet készítettek el a verseny során, közülük öt magyar alkotás a nemzetközi döntőbe is bekerült. A verseny magyar filmjeit egy 9 tagú zsűri bírálta el, míg a nemzetközi helyezésekről és díjakról Prof. Karl Bardosh, a New York University professzorának vezetésével szakmai csapat döntött.

Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE KPVK) dékánja – aki egyben a verseny védnöke – is elismerően beszélt a programról. „ A Shoot4Earth nemcsak egy verseny, hanem a Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozási és oktatási stratégiájának is kulcsfontosságú része lett. Az esemény lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatal alkotók ne csak a kreativitásukat, hanem a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket is megmutathassák – mondta. Hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia bevonása nem egy távoli fenyegetés, hanem egy új partner a filmkészítésben, amely képes segíteni az alkotói folyamatokat.