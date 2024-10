Paks és környékének közbiztonságára nem lehet panasz, a kapitány úgy látja, rendőrként soha nem lehetnek elégedettek. Az elmúlt időszakban komoly sikereket tudtak elérni országos kiterjedésű ügyek felderítésében, valamint minden esetben elfogták azokat az elkövetőket, akik kiemelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét nagyban befolyásoló bűncselekményt követtek el.

Dalszöveget is jegyez

Végh Lajos vezetői alapelvei közé tartozik a tisztelet és a bizalom, ugyanakkor a humánumot is elvárja. Azt vallja, hogy vezetőként ismerni kell a beosztottak problémáit. – Függetlenül a beosztástól, érző lélek lakozik a munkatársakban – mondta, hozzátéve, hogy bár az élet árnyékos oldalán dolgoznak, mindenkinek szüksége van napfényre. Több kollégája valamilyen művészeti tevékenységben találja ezt meg. Sőt, őmaga is, ugyanis időnként versbe foglalja gondolatait. Elárulta, hogy már fiatalon foglalkoztatta az írás, de később nem szentelt ennek időt. Ám emlékezett erre az affinitására az egyik gyerekkori barátja, Takács Zoltán, a Blues Travel Band gitárosa, és ő kérte fel dalszövegírásra. – Hobon, az EDDA-n, a P. Mobilon, a Karthagon nőttem fel, ebből próbáltam merítkezni, és végül ebből született meg a Rose Blues című szerzemény – idézte fel Végh Lajos. A dalhoz videoklipet is forgattak a Bodri Birtokon Kindl Gábor rendezésében.