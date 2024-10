Új lehetőség a gyors segítségre – életmentő applikációk a stroke ellen

Tehát stroke esetén minden perc számít. Az OMSZ életmentő applikációját használva gyorsan érkezhet segítség. Az ÉletMentő applikáció egy olyan alkalmazás tehát, amely akár életet is menthet. Amennyiben letöltjük a bővítményt a telefonunkra, vészhelyzetekben, például stroke esetén, egyetlen gombnyomással hívható a mentőszolgálat, ami küldi is a legfontosabb adatokat, vagyis a pontos helyzetünket és egészségügyi adatainak. Ez akkor különösen fontos, ha valaki nem képes beszélni, vagy ha eszméletlen. Az applikáció segítségével a mentők gyorsabban érkezhetnek a helyszínre. Az ÉletMentő applikáció olyan funkciókkal is rendelkezik, mint az elsősegélynyújtásra vonatkozó interaktív segédletek, illetve a legközelebbi defibrillátor, gyógyszertár vagy kórház gyors megtalálása.

A stroke megelőzhető – rajtad is múlik!

A stroke egyre több fiatalt érint, de a legtöbb esetben megelőzhető lenne, ha odafigyelnénk a kockázati tényezőkre: magas vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, dohányzás és elhízás. Az egészséges életmód, a rendszeres szűrővizsgálatok, és a stroke tüneteinek korai felismerése életmentő lehet. Ahogy az ÉletMentő applikáció is,amit érdemes már most telepíteni okoseszközünkre és ismerkedni a kezelőfelülettel, hogy baj esetén azonnal cselekedni tudjunk akár magunkért, akár másokért. Ne várjunk a csodára, cselekedjünk gyorsan, és vegyük kézbe az időt, hogy ne váljon ellenségünkké!