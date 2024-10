Süli János országgyűlési képviselő az elmúlt napokban – Biró Marcell vármegyei közgyűlési alelnökkel együtt – Tamási térségének három települését is felkereste. Mindketten tájékozódtak a helyi adottságokról és lehetőségekről.

Téli Róbert és Biró Marcell Gyönkön, középen Süli János

Fotó: Beküldött fotó

Előkerült a város kulcsa

Az első állomás Gyönk volt, ahol Téli Róbert polgármester fogadta a vendégeket, akik egy értékeihez ragaszkodó és fejlődni kívánó városba érkeztek. A honatya és az alelnök érdeklődéssel tekintette meg a Szervusz Gyönk című, fotókkal illusztrált, helyszíni kalauzként is szolgáló kiadványt. Téli Róbert beszélt a város egyik büszkeségének számító, 1806-ban alapított középfokú intézményről, a Tolnai Lajos Gimnáziumról, ahol magas szintű nyelvoktatás zajlik, nemcsak német, hanem angol nyelven is. Nagy előnye továbbá a létesítménynek a jól felszerelt kollégium, valamint a sportolásra kiválóan alkalmas infrastruktúra. Az asztalra került a város kulcsa is. Ezzel összefüggésben a polgármester kifejezte azon szándékát, hogy erősíti a testvérvárosokkal való együttműködést. Így a jövőben valóban még gyakrabban nyithatják rá az ajtót Gyönkre a határon túli partnerek is.

Süli János az összefogást szorgalmazza

„A két műemlék épülettel is rendelkező Udvari élete korábban sem volt egyszerű, de nagyszerű lakói igyekeztek alkalmazkodni a mindenkori lehetőségekhez” – olvasható az országgyűlési képviselő újabb látogatását megörökítő FB bejegyzésben. „Szoboszlai Szilvia polgármesterrel áttekintettük a fejlesztési elképzeléseket, s azt is: mit lehet tenni azért, hogy ne kelljen 100 kilométerre menni a faluból munkáért. A térségi összefogás és együtt munkálkodás akár ebben is segíthet, akár csak a vármegyei fejlesztési programokban való részvétel. Erről hasonlóan vélekedik Biró Marcell, a vármegyei önkormányzat alelnöke is.”

A legutóbbi, harmadik bejegyzés a Tolnanémedi községben tett látogatás után született. „Vígh László Tolnanémedi polgármestere mindig új ötletekkel vár bennünket” – állapította meg a honatya, majd hozzátette: „Pedig Némediben sem fenékig tejfel az élet. A fiatalok hiányoznak a faluból, hatalmas időveszteséget jelent a távoli cégeknél végzett munka, az otthoni teendőkre csak a hétvége marad. Akár kisebb helyi vállalkozások, munkahelyek is sokat jelentenének. Együtt keressük a lehetőségeket.”