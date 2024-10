Az időjárás az őszi arcát mutatta, pár órával később már nyári meleg volt. A kínálat azonban már a vénasszonyok nyarát idézte: sütőtök, dió, árvácskák, koszorúk, immár a mindenszentekre készülődve.

Sütőtök, dió, árvácskák, lecsópaprika

A lecsópaprika ára változatlanul 600 és 700 forint között alakult, a savanyúságnak való almapaprika kilóját 900 forintért, a cseresznyepaprikáét 1800 forintért adták.

Kovászolni való uborkából most több volt mint bármikor, kilóját 780-850 forintért adták. Még lehetett venni csemegekukoricát is, egy-egy csőért 250 forintot kértek. Most a kukorica frissnek tűnt. Dióbéllel is találkoztunk, kilóját 4000 forintért mérték, az árus mondta ez még a tavalyi termés, az ideinek még száradni kell.

Méhészből és mézes termékekből sem volt hiány a piacon. Többen elmondták közülük, ahogy lehűlt az idő, egyre több a vásárló, érdeklődő. Különböző kiszerelésekben árulják a mézet, hogy az is tudjon választani akinek kevesebb rá a pénze,

Egy kiló töpörtyűért 5000 forintot kértek

A füstölt árut – szalonnát, kolbászt, szalámit, töpörtyűt, angol szalonnát – kínálók is kipakoltak, de az árak kissé riasztóak, 4000 forint alatt nincs füstölt kolbász, se szalonna. Egy kiló töpörtyűért 5000 forintot kértek.

Gyümölcsből már kevesebb volt, mint pár hete. Ismét volt szilva, kilóját 770 forintért kínálták, kevesebb lett szőlőből is a kínálat, almából, körtéből volt nagyobb a kínálat. Mind két gyümölcs ára borsos, hiszen most van a betakarítási szezonjuk, a körtéért 1200 forintot, az almáért 600-700-at kértek.

Egyre több koszorút kínálnak, ezek még műanyagból készültek, tehát akár most is meg lehet vásárolni mindenszentekre. A kisebb méretőekért 2800, a nagyobbakért 3500 forintot kértek. Árvácskából is dömping volt. Darabját 300 forintért kínálták.