A gyerekek sem hagyták üres kézzel távozni Ágit. Egy lapbookot készítettek neki, amely kreatív módon mutatta be olvasmányaikat Lajos kutyáról, és a figyelmes pedagógusok, dr. Kovácsné Baldauf Éva, Hegedűs Andrea és Csernusné Kiss Edit tanítók egy ajándékcsomagot is összeállítottak, csupa szekszárdi különlegességgel. A csomagban kapott helyet egy könyv a Babits házról, babitsos ceruza, könyvjelző, a Bodri és Mészáros pincészet borai, valamint egy egyedi könyvtok, ezt az egyik diák nagymamája készítette patchwork technikával, a gyerekek fotóival díszítve. Szabados Ági közösségi oldalán örömmel számolt be a látogatásról, így nyugodt szívvel állíthatjuk, nem csak a gyerekek és a pedagógusok, de ő is jól érezte magát a látogatáson.