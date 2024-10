Új vonalak és távolsági buszok is segítik a szekszárdiakat

Varga András, a szekszárdi polgármesteri hivatal osztályvezetője kiegészítette az elhangzottakat. – A helyi közlekedés mellett a helyközi járatok is integráltak maradnak a rendszerbe, így a helyiek ugyanazokat a jegyeket és bérleteket használhatják mindkét hálózaton. Október 7-től három új járat is indul, az 1B, a 13-as és a 17-es vonalakon, amelyekkel még több városrész válik elérhetővé, és a zsúfoltság is csökken a délutáni időszakban – mondta.

Különösen fontos újítás, hogy a város peremkerületeit, például a Csatári- és Baranya-völgyet is sűrűbb buszjáratokkal látják el, amelyek már nem csak a zárt kertek tulajdonosait szolgálják ki, hanem az ott lakókat is. Az új menetrenddel a város minden pontja gyorsabban és könnyebben elérhető lesz, beleértve a nagyobb munkahelyeket is.

Berlinger Attila zárszavában megköszönte a Volánbusz és az önkormányzat munkatársainak az együttműködést, hiszen a városban élők egy modernebb, hatékonyabb tömegközlekedési rendszert vehetnek igénybe.

A város célja, hogy a lakók kényelmesen jussanak el munkába, iskolába vagy akár a borvidékekre, és ezt a szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük a jövőben is

– zárta gondolatait a polgármester.