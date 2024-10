A város hasznosítja majd a komposztot. Fotó: Nadasi Martin

Veszélyes hulladék: Egy probléma, ami nemcsak környezetkárosító, hanem értékes is lehet

A hulladékudvarok kiemelt figyelmet fordítanak a veszélyes hulladékok, például akkumulátorok, festékek és elektronikai hulladékok szakszerű kezelésére. A gépjármű- akkumulátorok például nemcsak veszélyforrást jelentenek, hanem értékes nyersanyagokat is tartalmaznak. Az akkumulátorokat tehát először szakszerűen feldolgozzák, az abban található fémeket és műanyagokat újrahasznosítják, miközben a savas komponenseket közömbösítik. Egy 13 kilogrammos akkumulátorból 7 kilogramm fémólmot és 3 kiló műanyagot lehet visszanyerni, miközben a savas komponenseket közömbösítik. Az Inter-Metal Recycling Kft. például az országban öt helyen, közöttük Szekszárdon is átveszi az akkumulátorokat és fémhulladékokat. Az elektronikai hulladék, mint például a régi tévék, hűtők vagy számítógépek szintén jelentős mennyiségű ritka-fémmel rendelkezik, amit a hulladékudvarok szakszerűen újrahasznosítanak. Az ilyen hulladék a helyes kezelés révén visszakerül az ipari körforgásba. Szekszárdon elektronikai hulladékot a KT-Dinamic Nonprofit Kft. is fogad térítésmentesen, kivéve a képcsöves berendezéseket és veszélyes hulladékot.

Milyen hulladékot lehet leadni a szekszárdi és környékbeli hulladékudvarokban?

A hulladékudvarok különféle hulladékot fogadnak. Ezek között megtalálhatók a háztartási és speciális hulladék is. Szekszárdon, Bátaszéken, Tolnán és Szedresben a helyi lakosok ingyenesen helyezhetik el a következő hulladékot:

Papír és karton : újságok, kartoncsomagolások.

: újságok, kartoncsomagolások. Műanyagok : PET-palackok, műanyag fóliák, tiszta hungarocell.

: PET-palackok, műanyag fóliák, tiszta hungarocell. Fém : háztartási fémek, például konzervdobozok, fém csomagolások.

: háztartási fémek, például konzervdobozok, fém csomagolások. Üveg : üvegedények, italos üvegek.

: üvegedények, italos üvegek. Zöldhulladék : fűnyesedék, ágak, lomb.

: fűnyesedék, ágak, lomb. Építési-bontási hulladék : beton, tégla, csempe kisebb mennyiségben.

: beton, tégla, csempe kisebb mennyiségben. Lomhulladék: régi bútorok, háztartási cikkek.

A hulladékudvarok kiemelt figyelmet fordítanak a veszélyes hulladék átvételére, amelyek közé tartoznak az akkumulátorok, elektronikai hulladék, festékek, vegyszerek és használt sütőolaj. Ezeket külön gyűjtik és kezelik, hogy minimalizálják a környezetre gyakorolt negatív hatásukat.