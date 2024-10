Szentegyháza kisvárosán is áthaladt 2006 nyarán a csíksomlyói búcsúba igyekvő Tolna vármegyei zarándokok busza. Sőt, egy meggyőző javaslat hatására a jármű meg is állt ezen az erdélyi településen: a helyszínen hamarosan egy különleges művészeti rendezvény kezdődött.

Haáz Sándor (jobb oldalon) és dr. Tóth Csaba Attila Szentegyháza művelődési házában, a koncert előtti hangoláskor

Beküldött fotó

Szentegyháza a hadjáratban is központ

Fellépett ugyanis a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, a már akkor is ikonikus személyiségnek számító Haáz Sándor alapító karnagy vezetésével. A közönség soraiban ott ült dr. Tóth Csaba Attila, a szekszárdi Léleképítő sorozat házigazdája is.

– Különleges, maradandó élményben volt részem – idézte fel a gyerekek műsorát, az akkori hangulatot. – S mindezt tetézte, hogy nővérem révén megismerkedhettem Haáz Sándorral, aki már azon az estén kölcsönadta nekem személygépkocsiját.

A megismerkedésből barátság szövődött. Dr. Tóth Csaba Attila ugyanazon esztendő őszén visszatért Szentegyházára, az úgynevezett I. Őszi Hadjáratra és vendéglátóival együtt emlékezett az 1848-49-es erdélyi eseményekre. Ugyancsak így tett 2007-ben és 2008-ban, majd azóta többször is. Természetesen mindannyiszor találkozott az őt nagy szeretettel fogadó karnaggyal. Ez a barátság térben is kiteljesedett, hiszen Haáz Sándor és együttese Tolna vármegyében, Szekszárdon is járt és koncertet is adott.

A legutóbbi találkozás a pár napja lezajlott, XIX. Őszi Hadjárat alkalmával valósult meg. Dr. Tóth Csaba Attila és Haáz Sándor a programsorozat előestéjén, az akkor kezdődő, ráhangolást jelentő Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépése előtt szorított kezet a Gábor Áron Művelődési Házban.

A folytatás idén december közepén várható, immár Szekszárdon. A tervek szerint a három busszal érkező, másfélszáz tagot számláló erdélyi csapat – természetesen Haáz Sándor vezetésével – december 16-án adventi koncertet ad a belvárosi nagytemplomban. Dr. Tóth Csaba Attila úgy fogalmazott, hogy ez a bemutatkozás felér egy rendkívüli Léleképítővel.