Nagy átalakulást hozhat a vendéglátásban a szervizdíj maximalizálás, különösen az éttermek és szálláshelyek területén. A kormány által meghatározott szervizdíjat 12 százalékban maximalizálják, ami a vendégek számára egyértelműbb és átláthatóbb árképzést biztosít. Ez különösen fontos Tolna vármegye éttermei számára, ahol a helyi vendéglátók is igyekeznek alkalmazkodni az új szabályokhoz.

A szervizdíj maximalizálás ösztönzi a borravaló adását is

Fotó: Makovics Kornél (archív)

A tolna vármegyei éttermek is érintettek: 12 százalék lesz a felső határ

A Noresa Étterem és Panzió tulajdonosa, Sípos Norbert úgy véli, a szervizdíj különválasztása a borravalótól sokat javít a tájékoztatáson. „A szervizdíj mindig is része volt az árképzésnek, és nagyon jó ötletnek tartom ennek maximalizálást.” – nyilatkozta Norbert. „Fontosnak tartom, hogy a szolgáltatók a számlán egyértelműen tűntessék fel az árak mellett a szervizdíjat, hogy a vendég ne érezze becsapva magát a fizetésnél. Sajnos volt már vendégként rossz tapasztalatom ebből pont Szekszárdon, és mivel én is éterem tulajdonos vagyok, erre talán jobban oda is figyelünk.”– tette hozzá Norbert.

Mészáros Zsanett, a szekszárdi Hotel Merops Mészáros vezetője kiemelte, hogy a szervizdíj maximalizálása náluk már évek óta bevett gyakorlat. „A szállóvendégeknél a köztudatban nincsen benne a borravaló, és ezt nem is problémaként említem, de így nálunk a szervizdíj segíti a kollégák fizetésének kiegészítését. Mi öt éve vezettük be, akkor 12 százalékban állapítottuk meg, és ezt azta is tartjuk.” – mondta Zsanett, hozzátéve, hogy ez a megoldás az egész vendéglátásban átláthatóbb rendszert biztosít.

Klotcz István, a dombóvári Fortuna étterem vezetője viszont arról számolt be, hogy nem alkalmaznak szervizdíjat, és nem is ismernek éttermet a környéken, amely eddig élt volna ezzel a lehetőséggel. „Dombóváron nem jellemző, hogy szervizdíjat számolnak fel az éttermek. Nálunk sem vezettük be, és nem is tervezünk ilyesmit. A vendégek, ha elégedettek a szolgáltatással, akkor borravalót adhatnak, de ez teljesen az ő döntésükön. Én a könyvelőmmel kiszámoltattam, hogy hogyan járnak jobban az alkalmazottak, ha bevezetjük a szervízdíjat, vagy ha maradunk a borravalós megoldásnál. Az utóbbinál döntöttem, már csak azért is, mert a vendégek árérzékenyek, nagy a verseny is, nem szerettünk volna még több áremeléssel vendéget veszíteni.