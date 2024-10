Három év alatt kétszer került fel Magyarország szextérképére Regöly, a 991 lélekszámú település – az egyik legnagyobb szexuális partnerkereső oldal szerint – 2022-ben az ötödik, a legutóbbi felmérés alapján pedig hatodik helyen áll a felnőtt tartalmú oldalakat legtöbbször felkereső települések listáján. Budainé Vajk Ildikó, a község polgármestere megkeresésünkre elmondta véleményét a statisztikai adatról.

A hatodik helyen foglalja el Regöly az országos szextérképen

(Grafika: borsonline.hu)

– Ahogy mondani szokás, a negatív reklám is reklám, de mi más témában szeretnénk bekerülni a hírekbe. Nem tudom, mi állhat pontosan a számok mögött, talán azt mutatja ez a felmérés, hogy sok egészséges fiatal él Regölyben. Az önkormányzat feladata lesz, hogy kozmetikázzunk az adatokon, hogy olyan programokat kínáljunk, amikkel lekötjük a település lakóit az esti órákban is – nyilatkozta portálunknak a hír komolyságához mérten a község első embere.

Budainé Vajk Ildikó példaként említette a közelgő Márton-napi rendezvényüket, ahol idén a felvonulás mellett a gyerekeket Ribizli bohóc szórakoztatja, de meg lehet majd kóstolni Regöly töklevesét is. A adventi hetekben is színes programkínálat várja a lakosságot és a községbe érkezőket. A település aerobik órái pedig szép létszámmal zajlanak, ezekre vidékről is érkeznek mozogni vágyó hölgyek.

Regöly idén megválasztott polgármesterének életét a sport töltötte ki, annak idején kosárlabdázott, kézilabdázott, futott és úszott is, de a mai napig mozog, amikor csak teheti, a szabadban sétál és túrázik.