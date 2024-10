Dr. Csókay András nevét egy bravúros műtétsorozat révén gyakorlatilag az egész világ megismerhette. Vezetésével sikeresen választották szét öt évvel ezelőtt a bangladesi illetőségű, fejüknél összenőtt sziámi ikreket.

Az ideg- és agysebész professzort kedden 18 órakor dr. Tóth Csaba Attila, a Léleképítő sorozat házigazdája köszöntötte a helyszínen, azaz Szekszárdon, a Garay János Gimnázium dísztermében. Az értékrend erősítő, díjtalanul látogatható rendezvényen a vendég vetített képes előadás keretében tett tanúságtételt. Az operáció idején, 2019-ben lapunkban is gyakorta szerepelt dr. Csókay András, aki egyebek mellett akkor elmondta: „– A mai napig vallom, hogy ima kell a tudományos ötlethez. Az imádságba esik be az újító gondolat, például hogy hogyan oldj meg egy műtéti problémát. Így esett be az az ötlet is, hogy nem nyitott műtéttel kellene elválasztani az ikrek ereit.” Egy másik cikkben azt is megemlítette, hogy élete legnehezebb és leghosszabb műtétjén van túl. „– Háromszor alakult ki kritikus helyzet a nagy vérzések miatt. Erre nem volt elég a tapasztalat, imádkoztam, és tudtam, hogy százezrek teszik ugyanezt. Ez adott erőt.”

A rendezvényről, az ott elhangzottakról hamarosan részletesen is beszámolunk.