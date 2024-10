A katonák kezdték a múlt század hatvanas éveiben Amerikában. Hogy legyen egy olyan számítógépes hálózat, amelynek ha egy részét az atomtámadás tönkreteszi, a többi akkor is működjön tovább. Hamarosan ezt az üzenetek küldésére is alkalmas rendszert a civilek is használni kezdték, s éppen 50 évvel ezelőtt nevezték el úgy, hogy internet.

A technika fejlődött, nemsokára lett a deepnet, ahol a mélyben már a rejtett, titkos üzenetek jönnek, mennek, s a darknet, a sötét háló, ahol az illegális világ dolgozik.

Ám nem csak ott sürgölődnek a gonoszok, át-át rándulnak a mi nyilvános pályánkra is. Naponta kapok csalafinta számlákat, hogy ide meg ide fizessek némi pénzt. Küldik az igazi cég tökéletesen lemásolt villany-, gáz-, víz-, telefon-, meg ég tudja milyen számláját, meg hogy adakozzak ennek vagy annak a segélyszervezetnek, mentőknek, madár-, meg kutyavédőknek. Aztán ott vannak a csomagküldő szolgálatok nevével visszaélők. Valamennyien olyan cselesek, hogy ha az ember picit is jóhiszemű, átverik. És már megjelentek az újabb mesterkedők. Nem csak email-ben, hanem sms-ben is ügyeskednek. S elég, ha csak belenézünk a kapott üzenetbe, már belemásznak telefonunk kibernetikus lelkébe, kilesik a titkainkat, azt is, hogy tudják megcsapolni a bankszámlánkat.

Mostanában egyre jobban hódít az MI, a Mesterséges Intelligencia. Sokan azért félnek tőle, mert úgy hiszik, okosabb lesz, mint mi, emberek, s fejünkre nő. Én abban bízom, lesz benne annyi tisztesség, hogy nem ezt teszi, viszont, mert memóriájában ott az emberiség minden tudása, észreveszi, ki az, aki valami rosszban sántikál. Megállítja, s azt sem bánom, ha megbünteti.