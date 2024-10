A lakásvásárlás és -felújítás kormányzati támogatása nem újdonság, évek óta vannak kedvezményes hitelek. Ami most változna, az a vásárlói pénzügyi források felszabadítása. A tervezet szerint jövő évtől az önkéntes nyugdíjpénztártagok lakáscélra akár a teljes megtakarításukat adómentesen felhasználhatják egy évig, 2025 folyamán.

A nyugdíj körül álló szülőknek nagy dilemma lehet az önkéntes pénztári megtakarítások felszabadítása

Kinek segítség?

Az Ingatlanbazár szerint nagyon fontos a részletekre figyelni. A tervezet jelenlegi változatában az szerepel, hogy a lakásvásárlási önrészre, hiteltörlesztésre vagy felújítási költségre igénybe vett összeg a megtakarítás tulajdonosát, a házastársát és gyermekét érinti, de csak abban az esetben, ha lakáscélról van szó. Ez a változat a családok számára, konkrétan a fiatalok lakáshoz jutásában óriási segítséget jelenthet, hiszen szó sincs vállalt gyerekek előre bemondott számáról, hanem lehetőséghez juttatná az anyagilag segíteni kívánó szülőket.

Ha a pénztári megtakarítás adómentesen átruházható lesz, és mindez csak egy évig, könnyen elképzelhető, mekkora keresletet okoz majd mind a családi, mind a befektetési vásárlók körében. Az egyértelmű célközönség azonban a családok.

Mit okozhat?

Ezermilliárd forint is lehet az összeg, ami 2025-ben lakáscélú forrásként szabadul fel a pénztárakból és az épp jövőre lejáró prémium-államkötvényekből. Az Ingatlanbazár arra számít, hogy a kötelező önrész megkönnyítésével a „hétköznapi” pénztárcájú családok is helyzetbe kerülnek. Ám a megtakarítások többsége a nyugdíjközeli korú pénztári tagoké. Ebből lakásvásárlás csak a gyerekek segítésével vagy az adómentességet kihasználó nyugdíjpénz befektetési célú felvételével várható. Az Ingatlanbazár szerint ez a forrástömeg inkább a felújításokat vagy a hiteltörlesztéseket fogja segíteni, mint az ingatlanpiac élénkítését. A tőkeinjekció jobban hathat a 2025-ben lejáró prémium-államkötvények esetében, amelyek befektetésként szintén az értékálló ingatlanokban köthetnek ki. Az államkasszából való pénzkiáramlás megakadályozására azonban máris mutatkoznak jelek.

Vitákat keltő terv

Vannak ellenérvek is garmadával. Mindjárt az első, az amúgy is törékeny nyugdíjbiztonság felborítása. Nagy dilemma elé állítja a nyugdíjhoz közel álló szülőket, hogy az időskori anyagi biztonságot vagy a gyerekeik támogatását válasszák. A tervezet célzottjai épp azok a családok, ahol választani kell. Jelen van az örökzöld figyelmeztetés is a potenciális, rosszabb esetben fiktív kereslettel elszabaduló lakásárakra. Mivel a pénztártag és államkötvény-birtokos kettősség a városi lakosságra jellemző, több szakértő figyelmeztet árgerjesztő hatásra a fővárosban és a vármegyeszékhelyeken. Éppen ott, ahol az ingatlanárak jelenleg is magasak, és nem állnak meg az emelkedésben. A gazdasági élénkítés érdekében a lakáscél fogalmának bővítését is többen szorgalmazzák, vagyis azt, hogy bútorzatra és lakberendezési eszközökre is lehessen fordítani, ami az áfabevételeket tornászná feljebb.

A javaslat végleges szövegét a társadalmi vita után véglegesítik, az Ingatlanbazárnál azonban azt javasolják a látogatóiknak, hogy már most keressenek és készüljenek fel.