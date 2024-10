A bizottsági ülés során először teljes egyetértésben megválasztották a bizottság alelnökének Szabó Noémit, majd elfogadták a bizottság ügyrendjét, s ezt követték a beszámolók, s a vita. Előbb a Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde óvodai pedagógiai programjáról, majd ezek házirendjéről, illetve következő nevelési évi munkatervéről tanácskoztak és értékelték az óvodák 2023-24 évi munkáját is.

Összhang és tartalmas érdemi munka jellemezte hétfőn délután Szekszárd Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságának alakuló ülését

Fotó: Makovics Kornel

A szekszárdi Sportközpont Kft. ügyvezető igazgatója megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről úgy döntöttek, ott a határidőt majd a közgyűlés határozza meg. Elhangzott beszámoló az általános iskolai tanulók nyári napközis ellátásáról. Ezzel kapcsolatban az volt az egyértelmű javaslat, hogy az ne csupán gyermekmegőrzés legyen, hanem nyújtson a diákoknak hasznos elfoglaltságot is.

A sporttal kapcsolatos napirendi pontok. között először az Alisca Gladiators Box Club támogatási kérelméről folyt hosszabb vita. Abban az állt, hogy a tavalyi tartalékkeretből megítélt, eszközvásárlásra kapott négyszázezer forintról csak később kelljen elszámolniuk, s emellett kértek újabb összeget a bérletek kifizetésére. A döntés úgy szólt, módosítva a korábbi határozatot, hogy a megkapott pénzből fizessék ki a bérletet, s a maradékot fordítsák eszközvásárlásra.

Szerepelt a napirenden több további támogatási kérelem, ezekről a költségvetés pontos ismeretében határoznak majd.

Ezt követően is sok szó esett a pénzről. Bay Attila a Sportközpont igazgatója elmondta, a csarnok rossz állapotban van. Meg kellene szüntetni a beázást, javítani az energiahatékonyságot, szükség lenne a tető és a nyílászárók cseréjére, valamint hőszigetelésre. A legfontosabbak kétszázmillióba kerülnének, a teljes rekonstrukcióra pedig egymilliárd forint is kevés lenne. Szó volt a zsúfoltságról is, mert – és ez egyébként természetes – legtöbben délután vennék, veszik igénybe a sportcsarnokot, délelőtt kevesen érnek rá. Aztán beszélt az uszodáról, arról is, hogy a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának uszodája is rossz állapotban van, azt is folyamatosan javítgatják.