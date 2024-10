Mindenszentek és halottak napja közeleg, a két szekszárdi temető és a Szőlőhegyi temető az ünnepek alatt reggel hat órától este nyolc óráig lesz nyitva. Az autóval behajtás a szekszárdi temetőkbe reggel nyolc órától délután fél ötig lehetséges. Tolna katolikus temetője, Mözs katolikus és református temetője október huszonkilencedikétől november negyedikéig reggel hét órától este nyolc óráig van nyitva. Tömegek érkeznek majd halottaikra emlékezni, leróni kegyeletüket.

Nyitva a temetők – tömegek érkeznek akövetkező napokban a Tolna vármegyei temetőkbe

Fotó: MW

Tömegek érkeznek

Hőgyészen, Bátaszéken, Alsónánán a köztemetők november hatodikáig reggel hattól este kilenc óráig tartanak nyitva. Az alsónyéki köztemető reggel hattól este nyolcig, az alsónyéki református temető reggel hattól este kilencig van nyitva november hatodikáig. Szedresben a temető november ötödikéig reggel hattól este kilencig tart nyitva. A temetőkben október harmincadikán, harmincegyedikén és november elsején a főkaput folyamatosan nyitva tartják reggel hattól. Tamásiban a római katolikus temetőben is hosszított nyitvatartással várják a temetőlátogatókat a halottak napi időszakban. Római katolikus megemlékezést november elsején délután négy órától tartanak a temetőben. A temetőgondnokság tájékoztatta lapunkat, hogy már az előző hétvégén is tömegek érkeztek a temetőbe, a mostani hosszú hétvégére pedig még több embert várnak. Ismertették, hogy autóval be lehet menni a Vörösmarty utca felőli kapun a tamási római katolikus temetőbe.

Autóban az értékek

Dombóváron a Hetényi úti és a Horvay utcai temetőkben október harmincadikán reggel nyolctól este hatig, október harmincegyedikén, november elsején és másodikán reggel nyolctól este nyolcig várják a temetőlátogatókat. A katolikus temetőben november elsején délután négy órakor, a Horvay utcai temetőben ugyanezen a napon kora este fél hatkor tartanak megemlékezést. A temetőbe látogatók figyelmét felhívják arra, hogy az autóban ne hagyjanak semmilyen értéket, valamint száraz koszorúk alá, mellé gyertyát közvetlenül ne helyezzenek el.

Eltűnt virágok

Bonyhádon öt temető található, a zsidó és a baptista temető mellett a városi fenntartású Bonyhádi Köztemető, a Bonyhádi Római Katolikus Temető és a Bonyhád-Majosi Köztemető. A városi fenntartású temetők kiskapui folyamatosan nyitva vannak, ezen temetők egész nap látogathatóak. A bonyhádi temetőkben ismét jellemzővé vált, hogy eltűnnek virágok, díszek a sírokról, ezekre kérik, hogy erre fokozottan figyeljenek. Autóval egyik városi fenntartású temetőbe sem lehet behajtani.