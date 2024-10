Hivatásosok voltak, most pedig – immár polgármesterként – tartalékos katonák lettek. Horváth Zsolt, Dunaföldvár és Baksa Ferenc, Madocsa vezetője nemrégiben írta alá a területvédelmi tartalékos szerződését, és az MH Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred vitéz Horváth József 69. Területvédelmi Zászlóalj katonái lesznek. Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy polgármesterként a településüket szolgálják, tartalékos katonaként pedig a vármegyét és az országot is. Úgy vélik, korábbi tapasztalataik hasznosak lehetnek, illetve példát is szeretnének mutatni a fiataloknak.

Horváth Zsolt és Baksa Ferenc együtt írták alá a területvédelmi tartalékos szerződésüket

Forrás: honvedelem.hu

Baksa Ferenc hívta kollégáit területvédelmi tartalékos katonának

Szerződéskötésükről, és hivatásosként töltött éveikről a Magyar Honvédség honlapján is beszámoltak. Ebből kiderül, hogy miután egy közelmúltbéli jogszabályi változás lehetővé tette, hogy polgármesterként is lehessen csatlakozni a tartalékos erőkhöz, Baksa Ferenc volt az, aki a megkereste a környékbeli kollégáit, lenne-e ehhez kedvük.

Baksa Ferenc tizennégy éven keresztül szolgált hivatásosként. Előbb Szentkirályszabadján, majd Szolnokon. Fedélzeti technikusként éveken át adott helikopteres kutató-mentő szolgálatot. Aztán biztonságtechnikai szakon diplomát szerzett, és elkezdte a helikopterpilóta képzést. A szolnoki helikopterdandárral megjárta Afganisztánt, ahol dr. Bali Tamás dandártábornok volt a parancsnoka.

A családalapítást követően döntött úgy, hogy hazatért szülőfalujába. Az egyenruhától még ekkor sem köszönt el, ugyanis a paksi atomerőmű létesítményi tűzoltója volt 2019-ig, aztán megválasztották Madocsa polgármesterévé. Háromgyermekes édesapaként sem szakadt el a katonamúltjától, a falu rendezvényeire rendszeresen hív katonavendégeket, így például a szolnoki katonazenészek és a medinai „radarosok” mellett a toborzók is évről évre megfordulnak Madocsán.

Baksa Ferenc (álló sor, bal szél) a szolnoki helikopterdandárral

Forrás: honvedelem.hu

A honvédség végigkíséri az életét

– Ápolni kell a hagyományokat, nevelni a fiatalokat a hazaszeretetre, a haza védelmére. A világ forrong, felkészültnek kell lennünk – véli Horváth Zsolt, aki 62 évesen csatlakozott a területvédelmi erőkhöz. – Felajánlottam, hogy nagyon szívesen átadom a múltbéli és jelenkori tapasztalataimat, már a jövőre összpontosítva. A honvédség végigkíséri az életemet, és mindig is azt vallottam, hogy az ember, ahol tud segít – tette hozzá az egykori vadászpilóta.