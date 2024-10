A formálódó tervezetről rendszeresen derülnek ki részletek, új fogalmak, módosítási elképzelések. Most úgy tűnik, a traktorok pótkocsi nélkül lakott területen kívül akár 60 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd.

Traktorok hatvan kilométeres sebességgel az utakon

A vezess.hu pár napja arról számolt be, hogy a legújabb javaslatok között szerepel – és szinte már eldöntöttnek tűnik – az is, hogy az autóbuszok, a tehergépkocsik és a járműszerelvények lakott területen kívüli 90 kilométeres sebességhatárának a bevezetése. Sőt, a 2,55 méter szélességet el nem érő mezőgazdasági vontatók (traktorok) pótkocsi nélkül és lakott területen kívül 60 kilométeres maximális sebességének a megengedése is terv.

Ezzel a közlekedést lassító járművek helyzetén javítanának.

Ugyanakkor a jogalkotók az autópályákon is megnyitnák a lehetőséget az útkezelőknek arra, hogy bizonyos sztrádaszakaszokon 140 kilométeres sebességet is lehetővé tegyenek.