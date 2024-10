A 200 résztvevőnek a település történetét és kulturális értékeit bemutató feladatokat kellett megoldaniuk a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenyen. Idén Bátaapáti adott otthont a nagy múltú Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenynek, amelyben 200 versenyző mérte össze tudását. A 2-5 fős csapatok izgalmas feladatok során ismerkedtek a település helytörténeti érdekességeivel és kulturális értékeivel. Az 1981-ben indult verseny célja továbbra is a Tolna megyei falvak és városok felfedezése, idén negyven különböző állomást érintettek a résztvevők.

Az ország minden részéről érkeztek Bátaapátiba, hogy részt vegyenek a Tolnai Tarisznyások idei versenyén.

Fotó: Beküldött fotó

A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye idén is izgalmas kalandokat kínált a résztvevőknek, hiszen a csapatok Bátaapáti történelmi helyszíneit járták be. Kalandok vártak rájuk mások mellett a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. látogatóközpontjában, az Apponyi Kúriában, valamint a tájházban és az evangélikus templomban is – tudtuk meg Bernáth Zsolttól, a rendezvény főszervezőjétől.

A rendezvény célja, hogy a versenyzők felfedezzék Tolna megye kincseit – idén mintegy 200-an érkeztek Bátaapátiba, hogy a település múltjával és jelenével ismerkedjenek. A versenyzők között általános iskolások, középiskolások, felnőttek és családok is helyet kaptak, mindenki egyetlen céllal: hogy minél több helyszínt felkeressenek és megoldják a történelmi, kulturális és tájékozódási feladatokat. Ennek érdekében a versenyzők térképeken bejelölt állomásokon – ahol egy-egy helytörténeti kérdésre kellett válaszolniuk – jutottak egyre közelebb a célhoz.