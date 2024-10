Szekszárd hírnevét is öregbíti a Tisztelettúra

A II. Tisztelettúra nemcsak tiszteletadás Rockenbauer Pál előtt, hanem Szekszárd városának és borainak hírét is viszi az országban. A túra során a résztvevők több települést is érintenek, ahol a helyi Bodri Pincészet borait ajándékozzák el, ezzel is népszerűsítve Szekszárd gazdag borkultúráját. Borsi Zsolt elmondása szerint fontos számára, hogy a túra során ne csak a természet szépségeit, hanem Szekszárd városának és borainak hagyományait is bemutassa.

Ahogy a Tisztelettúra a végéhez közeledik, a résztvevők nemcsak fizikai kihívásokkal néznek szembe, hanem lelkileg is felkészülnek a megérkezésre, amely október 12-én a szekszárdi Rockenbauer Emlékháznál teljesedik be.