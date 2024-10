Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyilatkozott nemrégiben a Képmás magazinnak a Határtalanul Program sikeréről, amely 2011 óta több százezer diák számára tette lehetővé, hogy határon túli magyarokkal találkozzanak.

Fotó: hatartalanul.hu

A program nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok számára is meghatározó élményeket nyújt, hiszen új régiókat fedezhetnek fel, és szélesíthetik kapcsolataikat és látókörüket. Potápi Árpád János szerint a résztvevők közül sokan később családjukkal is visszatérnek a helyszínekre, így a program hosszú távon is erősíti a magyarságtudatot és a nemzeti összetartozás érzését.