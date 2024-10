A Geronimo MC South motoros klub október 23-án szervezte meg az immár hagyományos szezonzáró motoros gurulást. A rendezvényen több száz lóerő, azaz ötszáznál is több motoros robogott keresztül Tolna vármegye településein, hogy egy nemes cél érdekében adományokat gyűjtsenek. Az esemény az idei évben a Fizioközpont, a fogyatékkal élőkért Alapítvány javára rendezett jótékonysági akcióként valósult meg.

Fotó: Farkas Eszter

Hét településen dübörgött keresztül a több száz lóerő

A gurulás a szekszárdi Tesco parkolóból indult és olyan településeket érintett, mint Tolna, Fadd, Dunaszentgyörgy, Kakasd, Bonyhád és Nagymányok. A motorosok a helyiek lelkes üdvözlésével haladtak végig a vármegye útjain.

– Kakasdon különösen barátságos fogadtatásban részesültünk – válaszolta kérdésünkre Giovanni Clarichetti. A 6-os út mindkét oldalán vártak ránk a helyiek, ami szinte ünnepi hangulatot teremtett. Van is mit ünnepelni, hiszen félmillió forintot sikerült összegyűjteni az alapítványnak.

Pegler-Ulrik Gyöngyi, a felvonulás egyik résztvevője elmondta, hogy ő és csapata már a kezdetek óta minden évben részt vesz ezen a különleges megmozduláson:

– Egyszerűen fantasztikus érzés látni, ahogy évről évre egyre többen csatlakoznak. Nemcsak a motoros közösség erősödik, de a helyi lakosok támogatása is lenyűgöző, és persze a zsíroskenyér parti a nap végén már kihagyhatatlan – tette hozzá.

Már az előző években is nagy sikere volt a gurulásnak

Tavaly közel négyszáz motoros gurult együtt egy hasonló körút során, akkor a szekszárdi Esőmanó Alapítvány számára gyűjtve jelentős összeget. Az idei esemény azonban minden várakozást felülmúlt, hiszen a résztvevők száma meghaladta az ötszázat is, ami példa nélküli az elmúlt éveket tekintve.

A szekszárdi Tesco parkolóból indultak a motorosok

Fotó: Farkas Eszter

Az esemény célja nemcsak az adománygyűjtés volt, hanem a közösség építése is: fiatalok és idősek egyaránt részt vettek a megmozduláson, és a motorosok ismét megmutatták, hogy egy ilyen program nemcsak a sebességről, hanem a segítségnyújtásról és az összetartozásról is szól. A szervezők megerősítették, hogy a sikeres idei gurulás után jövőre is folytatják ezt a hagyományt, hiszen a jótékonyság és a közösség iránti elkötelezettség évről évre tovább erősödik.