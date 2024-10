Október eleje van, és bár az ősz a maga aranyló, vöröslő hulló leveleivel, gesztenyéivel, és az elmaradhatatlan szilvás-fahéjas teák illatával körülleng minket, azért valahogy még mindig egy kissé enyhe. Márpedig, ha valami tényleg az ősz szimbóluma, az a tök, főleg a faragható fajta. Tehát, amikor a minap bevásárolni indultam, és a bolt bejáratánál majdnem felborított egy gigantikus láda dísztök, szinte megállt a szívem az örömtől. Végre itt van, hivatalosan is elstartolt a tökfaragás szezonja! Már szinte válogattam a tököket, amikor bekattant valami: pillanat, még nincs dér! A hajnal se fagyos, a csipkebogyó meg köszöni, jól van.

Fotó: Szekszárdi Baka István Általános Iskola/Facebook

Még a vénasszonyok nyarát tapossuk, én meg már tökfaragásról ábrándozom. Aztán észbe kaptam: ezek most tényleg a méregdrága dísztököket akarják rám sózni? Hát persze, hogy akarják. A boltokban mindig egy hónappal előbb előkerül minden szezonális cucc. Nem ismeretlen ez a manipulációs jelenség. Én most nem dőltem be, úgy döntöttem, korán van még ehhez. Távol álljon tőlem, hogy bármelyik áruházlánc szemére vessem, hogy felkészült az őszi faragási őrületre. A véleményem amúgy is leginkább csak engem érdekel. Így megtartottam magamnak, a tök pedig részemről maradt a boltban. Nem lövöm el idő előtt az ősz egyik legnagyobb konyhai ünnepét. Csak abban reménykedem, hogy két hét múlva is találok még valami faragni valót a boltban, és nem kell a karácsonyi díszek és fenyő-girlandok között siratnom az óriástök hűlt helyét.