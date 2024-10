Galaxy kimagasló teljesítménye nem mutatkozhatott volna meg a mögötte álló csapat odaadó munkája nélkül. Galaxy harmadszor is diadalmaskodott, így neve egy olyan panteonba került, ahol csak a legnagyobb lovas legendák, mint Kincsem vagy Overdose találhatóak.

Heberling Tibor, Molnár Gyöngyi, Tóbiás Zsuzsa, dr. Moreh György és Zsikó Zoltán

Fotó: Makovics Kornel

A 2024-es Szilvásváradi döntőben Galaxy ismét megmutatta kivételes képességeit, és a közönség előtt méltán vívta ki az örökös bajnoki címet. Ez a teljesítmény különleges helyet biztosít számára a magyar lovassport történetében, hiszen eddig még egy lónak sem sikerült háromszor győztesként zárni a Nemzeti Vágtát. Galaxy diadalát Decs lakossága és a magyar lovas társadalom egyaránt ünnepelte, hiszen ahogy Heberling Tibor polgármester fogalmazott: Pap Gyula lova felhelyezte a térképre a települést. Galaxy tulajdonosa, aki Decs meghatározó mecénása, biztosította, hogy a ló a község színeiben induljon. Pap Gyula hatalmas szerepet játszott abban, hogy Galaxy megismételhesse sikereit, és immár örökre a magyar lovassport élvonalába tartozzon.

A tréner szakértelme nélkül nem született volna ilyen eredmény

Galaxy pályafutása és sikerei szorosan összefonódtak Molnár Gyöngyi lovas tréner munkájával, akinek szakértelme nélkül nem lett volna lehetséges ez a történelmi eredmény. Molnár Gyöngyi hosszú éveken keresztül figyelemmel kísérte a ló fejlődését, és minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy Galaxy a lehető legjobb formában legyen a versenyek alatt. Gyöngyi már évek óta dolgozik Pap Gyula lovaival, több közös tervük valósult meg sikerrel, és a ló felkészítése során egy teljesen összehangolt csapatként működtek együtt. A tulajdonos maximális bizalommal volt a tréner iránt, hiszen az ő szakértelme már sokszor bebizonyosodott még a legnagyobb kihívást jelentő versenyeken is.

Molnár Gyöngyi az elmúlt évek során sokat tett azért, hogy fiatal lányok, a felnőtt hölgyek is megismerkedjenek ezzel a gyönyörű sporttal, és részt vegyenek a hazai lovas hagyományok megőrzésében. Molnár Gyöngyi családja és személyesen ő maga is jelentős anyagi áldozatokkal segítette, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a lovak felkészítéséhez. A tréner szakértelme és elkötelezettsége nemcsak saját eredményeiben mutatkozik meg, hanem a közösség számára is rengeteget jelentett. Az ő és Pap Gyula közös munkája a decsi közösség egyik legnagyobb büszkesége lett, és Galaxy sikerei által nemzeti hírnevet szerzett a településnek.