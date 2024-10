Szeptember 1-jén a szekszárdi általános- és középiskolák új e-jegy rendszert vezettek be, amely azonnal pozitív visszajelzéseket kapott mind a pedagógusoktól, mind a diákoktól. A vonalkódos kártyákat azonosító e-jegy automata segítségével egyszerűsödött a diákok menzai étkeztetése, ráadásul az új rendszer lehetőséget biztosított speciális menük igénylésére is. Az első tapasztalatok szerint a diákok gyorsan elsajátították a rendszer használatát, az iskolai dolgozók pedig hatékonynak találták a folyamatokat.

Amíg a gyerekek sorba állnak, addig a pedagógusok lehúzzák a kicsik e-jegyeit a géppel. A Szekszárdi Garay János Általános Iskolában már az első napokban kialakult ez a rendszer

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Online fizetés az e-jegy rendszerben

Most a rendszer újabb kényelmi funkcióval bővült. Október 22-től a szülők az étkezési díjakat nemcsak személyesen, hanem az ETELKA nevű online portálon keresztül is befizethetik. Az ETELKA portál egy olyan online platform, amely lehetővé teszi, hogy a szülők gyermekeik étkezését kényelmesen, interneten keresztül rendelhetik meg és fizethetik ki. Az új funkció jelentős előrelépést jelent a diákétkeztetés szervezésében, hiszen a papír alapú nyomtatványokat és a készpénzes fizetést kiváltva, digitálisan, bankkártyával is intézhetők az ügyletek.

A portál regisztrációhoz kötött, ahol a szülők könnyen kezelhetik gyermekeik étkezési igényeit, akár több gyermek esetében is, még akkor is, ha azok különböző intézményekbe járnak. A platform lehetőséget biztosít a befizetések ellenőrzésére és az étkezések lemondására is, ha a gyerekek betegség vagy egyéb ok miatt nem tudnak részt venni a menzai étkezésben.

A mostani fejlesztésnek köszönhetően a menza már online is fizethető

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Egyszerűség és átláthatóság a szülők számára

Az online fizetés nem csupán a készpénzes vagy csoportos beszedési módszerek alternatívájaként szolgál, hanem nagyobb rugalmasságot is biztosít a szülők számára. A rendszer lehetővé teszi, hogy a családok az étkezési igényeket előre megrendeljék, és szükség esetén akár naponta módosítsák azokat. Emellett a portál átlátható nyomon követést biztosít a már befizetett étkezések kapcsán, ezzel is egyszerűsítve az ügyintézést.

Felelősség a szülők kezében

Az online rendszer azonban felelősséggel is jár: a szülők feladata lesz időben megrendelni az étkezést gyermekeik számára, és gondoskodni az étkezések lemondásáról, ha az szükséges. Mulasztás esetén az étkezést nem rendelik meg automatikusan, így a szülőknek fontos odafigyelniük a határidőkre és a rendszeres megrendelésekre.