A parkoló építéséről szóló szerződést szerdán írták alá, és a munkaterületet is átadták. A kivitelezést a SWIETELSKY Magyarország Kft. végzi, míg az önkormányzat részéről Pintér Szilárd polgármester és Ábrahám Mónika irodavezető egyeztettek a helyszínen.

fotó: facebook

A hírt örömmel fogadta a város lakossága, többen azonban további fejlesztések, például a vasútállomás környezetének felújítását és a parkolási lehetőségek bővítését is javasolták. A lakossági hozzászólások között felmerült az igény a távolsági buszok számára fedett várakozóhelyek kialakítására is. Emellett többen a helyi utak állapotának javítását sürgetik, kiemelve, hogy ezek felújítása is régóta esedékes lenne.