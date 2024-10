Zomba új polgármestere hosszú távon tervez

Mátis László polgármesteri terveinek középpontjában a közösségi szemlélet és a hosszú távú fejlesztési célok állnak. Zomba jövőjének megalapozásában alapvető szerepet kap a közterületek és az infrastruktúra javítása, ami közvetlenül befolyásolja az itt élők életminőségét.

– A közterületeink és a közlekedés fejlesztése átlátható és mindenki számára tervezhető kell, hogy legyen – mondta. Ennek érdekében a járdák, utak és árkok állapotának javítása az egyik legfontosabb feladat, hogy mind a főutcák, mind a mellékutcák egyenletes, biztonságos közlekedési feltételeket biztosítsanak, különösen a családok számára. A polgármester kiemelte: átfogó terv részeként helyi szintű pályázati lehetőségek révén kívánja a község fejlődését előmozdítani, hogy a Zombán élők, hazatérők és ide látogatók egyaránt tiszta, rendezett környezetben érezhessék otthon magukat.

Tervei között szerepel egy csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása is, amely a heves esőzések alkalmával képes lesz kezelni az extrém vízmennyiséget. A terv már tartalmazza a helyi utak és árkok karbantartását is, hogy azok valóban védelmet nyújtsanak a lakosság számára. Az iskolai lehetőségek bővítésével Mátis László biztosítaná, hogy a gyerekek alapfokon már rendelkezzenek nyelvvizsgával, és a modern technológiák világában is könnyebben boldoguljanak.

Tiszta kéz, forró szív, hideg fej – ezzel a mottóval Mátis László olyan vezetést ígér, amely elkötelezetten dolgozik a közösség javáért, ahol a cselekvés alapja az átláthatóság és a megfontolt döntéshozás.