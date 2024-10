A szekszárdi Csötönyi völgy mindig is népszerű célpontja volt az illegális hulladéklerakóknak, ám most újra hatalmas szeméthalmok jelentek meg a környéken. A Csötönyi völgy lakói és látogatói egyre gyakrabban szembesülnek a szemétkupacokkal. Döbbenetes látvány fogadja az ott élőket: a nagy kukák mellett legalább két utánfutónyi szemét, amelyet vagy a kukákból borítottak ki, vagy még külön hoztak is hozzá.

Újabb szemétdomb „ütötte fel fejét” a Csötönyi völgyben (fotó: facebook/ Szekszárdon hallottam)

Annak ellenére, hogy Szekszárd Önkormányzata 2021-ben több mint 23 millió forint támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében, a Csötönyi völgy újra szemétteleppé vált. Akkor 5 köbméter építési hulladéktól mentesítették a területet, majd 2022 húsvétján a Szőlő-Szem Egyesület ismét megtisztította az utak mentét. Úgy tűnik, a gondos takarítások sem nyújtanak tartós megoldást, hiszen a völgyben most ismét kartondobozok, ruhák és háztartási hulladékos zsákok borítják a környéket. Ez a helyiek számára ismételten aggodalomra ad okot, sürgetve az illetékeseket, hogy találjanak végleges megoldást a probléma megoldására, az illegális hulladéklerakás megfékezésére.