Vízözön 33 perce

Utóélete van az árvíznek Tolna vármegyében is

Felmérték a magyar lakosságot, hogy hányan követték nyomon közülük a Tolna vármegyét is érintő árvízhelyzetet. A többséget foglalkoztatta az árvízi védekezés. Egy szekszárdi családapa arról számolt be lapunknak, tudták, hogy olyan súlyos károkat nem okoz térségünkben az árvíz. Utóélete van nálunk is az árvíznek.

Brunner Mónika Brunner Mónika

Ártér Bátán. Fotó: Makovics Kornél

Az Opinio Institute felmérése szerint a magyar társadalom döntő többsége, nyolcvannyolc százaléka legalább felületesen vagy részletesen követte a magyarországi árvízzel kapcsolatos eseményeket, és csak tizenkét százalékuk számolt be arról, hogy nem követte a témát. Tolna vármegyében is többen figyelték érdeklődéssel az árvízi történéseket. Az árvíznek nálunk is utóélete van. Utóélete van az árvíznek Tolna vármegyében is

Fotó: Opinio Institute Utóélete van az árvíznek Egy szekszárdi családapa lapunknak elmondta, hogy bár annyira nem követte feszült figyelemmel az idei árvízi helyzetet, de a napi hírek között bóklászva óhatatlanul képben volt. – Azt azért lehetett tudni, hogy az idei évi árvíz nem a 2013-as árvíz. Nagynak ugyan nagy, a Duna itt-ott kilépett a medréből, de tudtuk, hogy olyan súlyos károkat nem okoz Tolna vármegyében sem, mint tizenegy évvel ezelőtt. Védekezni azért így is kellett – tette hozzá a szekszárdi családapa. Mint ismert, a 2013-as közép-európai áradások több országot érintettek, köztük hazánkat is, ahol június elején veszélyhelyzetet rendeltek el a magas vízállás miatt. Veszélyt jelentenek az árvizek Az idei évi Tolna vármegyei árvízi védekezés során négy önkormányzat mintegy kétezerötszáz méternyi szakaszon épített ki ideiglenes védműveket az azonosított kockázati helyszíneken, számolt be erről a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az Opinio Institute felmérése szerint a teljes magyar társadalom négy százaléka nyilatkozott úgy, hogy személy szerint volt érintett a mostani vagy korábbi árvizek okozta káreseményekben. Ezentúl minden ötödik válaszadó személy szerint nem volt érintett, de ismer legalább egy olyan embert, aki érintett volt. A döntő többség, hatvankét százalék inkább, vagy teljes mértékben egyetért azzal az állítással, hogy a klímaváltozás hatására egyre nagyobb veszélyt jelentenek Magyarországon az árvizek. A kutatás teljes eredménye itt olvasható. Nemrég számoltunk be arról, hogy Tolna vármegyében ötösre vizsgázott az árvízi védekezés.

