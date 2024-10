A rendezvény napjára az eső is elállt, lehetőséget adva a környékbelieknek, hogy kilátogassanak a rendezvényre. A vadásznap a családokat, gyerekeket is megszólítja minden évben. Idén rendhagyó módon a vadásznapon tartották a község szüreti felvonulását is.

Szüreti felvonulás is volt a faluban. Fotó: Beküldött fotó

A rendezvényen beszédet mondott dr. Pilisi Gábor, az OMVK Tolna vármegyei Területi Szervezetének elnöke, valamint dr. Horváth Kálmán főispán is. Dr. Pilisi Gábor hangsúlyozta, hogy a vadászat és a gasztronómia kéz a kézben jár, összehozza és összekovácsolja az embereket. Elmondása szerint a magyarok éves szinten nagyon kevés vadhúst esznek, pedig az élettani hatásuk kiemelkedő, köszönhetően a teljes vegyszermentességnek.

Fontos, hogy a gyerekek és a nem vadász családba született fiatalok is megértsék, miről szól valójában a vadgazdálkodás és maga a vadászat. Teljesen tévesen még mindig sokan azt hiszik, hogy az állatok értelmetlen leöléséről szól ez az egész. Miközben az ország és a vármegye vadállományának megőrzése és a különböző fajok populációinak védelme az egyik legfontosabb feladatunk. Nem engedhetjük, hogy bizonyos fajok túlszaporodjanak, mert az mérhetetlen károkat okoz. A fajok egymásra is hatnak, arról nem is beszélve, milyen pusztítást végez egy vaddisznó konda a mezőgazdaságnak, ha feltúrja a friss vetést – tette még hozzá.

Dr. Horváth Kálmán főispán, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetője (középen) szintén vadász. Fotó: Beküldött kép

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetője szintén vadász, szívügye hogy minden évben színvonalas programokkal készüljenek. – Igyekszem gyakran ismételni, hogy Tolna vármegye egy istenáldotta vidék. Halban, vadban gazdag, és ha már iparilag nem is túl fejlett, a természeti adottságok kompenzálják ezt. Fontos, hogy megismerjük az környék természeti adottságait és szépségét – mondta a főispán.

Kitüntetéseket adtak át a Vadásznap részeként

A megnyitó után kitüntetéseket kaptak a vármegyében kiemelkedő munkát végző vadásztársak, majd fogadalmat tettek az új vadászok. A Vadászkamara Kürtegyüttese megalapozta a nap hangulatát, mellyel egyidőben már bugyogtak a finom ételek, pörköltek az üstökben, hiszen főzőversenyt is szerveztek – természetesen vadhúsból. A gazdag programkínálatban találhattunk még természetfotó kiállítást is. Az IKSZT galériás termében Klép Sándor csodálatos tárlatát tekinthették meg az érdeklődők, mely a „Cserkész utakon” címet viselte.

Ebédidőben táncos, zenés műsorok szórakoztatták a nagyérdeműt, majd szüreti felvonulás következett.

A vadásznapok egyik legnépszerűbb programja minden évben a vadászkutya bemutató. A különböző fajták más-más munkára hivatottak, melyet be is mutattak és betekintést kaptunk a kutyák kiképzésébe. Az ebek több ezer éve az emberek segítői és a munkára való tudatos tenyésztésnek köszönhetően ma már számtalan fajta közül választhatunk társat a feladat típusának fényében.