A fotót egy csalódott édesanya töltötte fel az egyik zárt Facebook csoportba. Az asszony azt írta, épp a gyermekével játszottak, amikor észrevették a „balesetveszélyes" állapotban levő, de egyébként új játszótéri mászókát.

A fotón is látszik, hogy a fém gyűrűre való csavarnak hűlt helye, így az oda való kötél csak lóg

Forrás: Facebook

A kommentelők között többen is azt írták, hogy a csavar, ami most hiányzik a játékról, korábban még a helyén volt, így vélhetően a kültéri eszköz rongálás áldozata lett. Egy kommentelő pedig azt is közölte, hogy már tett bejelentést a városházán, a levelét pedig a levéltárnak továbbították, mert a terület kezeléséért ők felelnek.