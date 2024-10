Az ...És még egymillió lépés...című sorozatban sokat látott mérőkerék másolata is "teljesítette" a Grábóc és Szekszárd közötti szakaszt.

Fotó: Szél Móni

Szekszárd hírnevét is öregbítette a Tisztelettúra

A II. Tisztelettúra nemcsak tiszteletadás volt Rockenbauer Pál előtt, hanem Szekszárd városának és borainak hírét is vitte az országban. A túra során a résztvevők több települést is érintettek, ahol a helyi Bodri Pincészet borait ajándékozták el, ezzel is népszerűsítve Szekszárd gazdag borkultúráját.

A szombati napról, Borsi Zsolt által készített összefoglaló videót itt tekintheti meg: