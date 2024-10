Vidra kölykök bújtak meg nemrég a gemenci erdészet farakodójánál. A szülők nélküli csöppségekre az erdészet munkatársai találtak rá. Nem is volt kérdés, hogy mindent elkövetnek a két kis állat megmentése érdekében.

Túri István erdészetvezető, Cseri Árpád kerületvezető erdész-vadász adta át a kölyköket Balogh Márta vidrapark vezetőnek

Fotó: Gemenc Zrt.

Major Kristóf beosztott erdész tette dobozba a vidra kölyköket

Cseri Árpád kerületvezető erdész-vadász szakavatott módon táplálta a kölyköket

Vidra oázisba kerültek

Egyeztetve a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberével, a munkatársak egy dobozba tették a kölyköket. Éjszakára a helyszínen hagyták őket, abban bízva, hogy szüleik értük jönnek. Filmrögzítésre alkalmas, sötétben is üzemelő kamerát telepítettek a helyszínre, hogy így is megbizonyosodjanak az anya vagy apaállat megjelenéséről. Sajnos a szülők egyike sem érkezett meg. A kicsik pedig érzékelhetően gyengültek.

Ekkor az erdészet munkatársai szakszerűen táplálni kezdték a kölyköket. A két poronty megerősödött. A gemenciek ezután – a nemzeti park szakemberével történő újabb egyeztetést követően – úgy döntöttek, hogy az állatokat Somogy vármegyébe, a Lábodon található Vidraparkba szállítják.

A két kölyökvidrát Túri István, a Gemenc Zrt. Szekszárdi Erdészetének erdészetvezetője adta át a Balogh Mártának, a Petesmalmi Vidrapark vezetőjének. Balogh Márta FB bejegyzésben közölte, hogy Bercike és Bellácska – ez a neve az ikerpárnak – beköltözött a szobájába és a szívébe. Azt is megjegyezte: a gemenci munkatársak nélkül ez a két kis árva már nem élne.

Fekete István könyvet írt róla

A közönséges vidra (Lutra lutra) Európa egyik legritkább és legveszélyeztetettebb menyétféle ragadozója. Magyarországon 1974 óta fokozott védettséget élvez. A hímek testhossza 60-85 centiméter, farokhossza 40-45 centiméter, testtömege 10, de akár 23 kiló is lehet. Ujjal között úszóhártyák feszülnek. A vadászó vidra akár 12 kilométer per óra sebességgel is képes úszni, és 4 percig is kibírja a víz alatt. A halban gazdag vizeket keresi, emiatt gyakran okoz problémát az intenzív népesítésű tógazdaságokban. A leginkább a közepes méretű halakat szereti, de más víziállatot (rákot, szárcsát, békát, patkányt, rovart) is elfogyaszt. A honi vidraállomány jövőbeni megőrzéséhez szükséges, hogy megoldják a ragadozó által okozott károk megtérítését, visszaszorítsák a vidrát is sújtó orvvadászatot, illetve „divatból” történő üldözését, és fokozott gondot kell fordítani a természetes vizek, vízi élőhelyek védelmére. A vidra Fekete István író Lutra című könyvének köszönhetően tett szert nagy népszerűségre hazánkban.