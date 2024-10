Szavanna szafari 1 órája

Zsikó Zsuzsanna az oroszlánok birodalmában

Két egzotikus országban is öregbítette hazánk jó hírét az alsónyéki népdalénekes. Zsikó Zsuzsanna Kenyában és Katarban is fellépett. Az afrikai országban terepjárós szavannai szafarin vett részt. Oroszlánokkal is találkozott.

Szeri Árpád Szeri Árpád

Zsikó Zsuzsanna nemrég a maguk természetes élőhelyén találkozott oroszlánokkal. Történt mindez a fekete földrészen, azon belül Kenya területén, ahol az alsónyéki népdalénekes – a Flaska Banda társaságában – az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság jóvoltából öregbíthette hazánk jó hírét. Zsikó Zsuzsanna a terepjárós szavanna szafarin zsiráffal is találkozott

Fotó: Beküldött fotó Különleges hálótárs érkezett Nairobi, azaz a kenyai főváros légikikötőjében landolt a repülőgép, ahonnan a csapat a maximálisan európai szintet képviselő szállodába érkezett. Az európai szintre ebben az esetben azért célszerű hivatkozni, mert a főváros maga azt az ellentmondásos képet mutatja, amit itt készített dokumentumfilmek tárnak elénk. – Megdöbbentő volt látni azt, hogy az emberek itt vagy mélyszegénységben, vagy nagy gazdagságban élnek, ráadásul egymás mellett – osztotta meg tapasztalatát Zsikó Zsuzsanna. – Ezzel találkoztunk szembe sétáink alkalmával. Vendéglátóink azt kérték, hogy semmiképpen se menjünk az utcán egyesével vagy kettesével. Óva intettek bennünket attól is, hogy estefelé kimenjünk a városba. Ezt nem is terveztük, miután előadásaink a bennünket elszállásoló hotel dísztermében, illetve egyik éttermi részében zajlottak. Egyik éjszaka a népdalénekes különös hálótársat kapott. Szobájába ugyanis egy gekkó tévedt. Ez a hüllő szerencsére az emberre nézve teljesen veszélytelen, viszont réme a rovaroknak. Zsuzsanna az első pillanatban megijedt, de aztán nyugtázta, hogy a gekkó aranyos állatka, nem kell tőle tartani. A Nairobi Nemzeti Park füves-fás vidékén azonban már kötelező volt az óvatosság, minden biztonsági előírásnak maradéktalanul eleget kellett tenni. Zsikó Zsuzsanna erre a helyszínre a fellépések utáni szabad időben jutott el. Terepjárós szafarin tárult elé a trópusi Afrika egyedülálló vadvilága, köztük antilop, gazella, krokodil, orrszarvú, víziló, zebra, zsiráf és rengeteg madár. Sőt, az állatok királya, az oroszlán is terepjárója közelében sétált, a rá jellemző méltósággal. Zsikó Zsuzsanna a csodavilágban Kenya után a fellépések sora az Arab-félszigeten található katari emírség székhelyén, Doha városában folytatódott, illetve zárult. Bőven áradó olajkincsének köszönhetően ez az ország és város abszolút ellentéte Kenyának, de voltaképpen a legfejlettebb európai államokhoz képest is nagyon más.

– Mintha egy teljesen új világba érkeztem volna – fogalmazott Zsikó Zsuzsanna. – Mindegyik épület nagyon új és modern volt, belül márvánnyal és aranyozott tárgyakkal, de lehet, hogy – némi túlzással élve – még a kilincs is aranyból készült. Egy mesevárosban éreztem magam. A hagyományok néhol még érzékelhetőek, például bizonyos fürdőhelyeket nem látogathatnak nők. De ezen a téren már van nyitás, akadnak olyan helyszínek, melyeken már ott lehetnek és európai fürdőruhát is viselhetnek. Miután Zsuzsanna gyors egymásutánban két, a magyarok számára egzotikus helyszínen járt, adja magát a kérdés: belekóstolt-e a különleges helyi ízekbe? A válasz határozott nem. Ugyanis Nairobiban és Dohában is kizárólag a hungarikumok szerepeltek az étlapon. Azaz Zsikó Zsuzsanna asztalára a trópusi Afrikában és egy arab emírségben hamisítatlan magyaros gulyásleves, marhapörköl és lángos került.

