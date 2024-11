Az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseinek feltárását részrehajlás nélkül kellett volna kutatnia – kezdte előadását –, de az nehezen ment, hiszen ez a 68 évvel ezelőtti félmúlt a vérünkben van, része életünknek. Véleménye szerint 56 csupán az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz hasonlítható.

Az 1956-os események ismeretlen történéseiről szólt dr. Kun Miklós előadása (Fotó: Mártonfai Dénes)

Amerikától Oroszországig gyűjtötte a fotókat, dokumentumokat, beszélt résztvevőkkel, hajdani szovjet tábornokokkal is, sok új ismeretre tett szert, de sok lényeges adat hiányzik, mert az oroszoknál a szovjet katonai hírszerzésnek anyagai 1956-ról a mai napig nem kutathatók. Ugyanígy teljesen elérhetetlenek a KGB, a belügy és a politikai rendőrség feljegyzései is.

Azokban a napokban, folytatta, Tolnába főleg Romániából jöttek szovjet csapatok, s az országba jött Hruscsov parancsára a KGB felső tisztikara is. A tábornokok, ezredesek ideköltöztek Magyarországra. Maga Szerov generális, hadseregtábornok a szovjet KGB elnöke október 24-én Budapesten volt, s akkor is, amikor november negyedikén három oldalról megindultak a tankok. Ugyanakkor vidéken, a szovjet kaszárnyák környékén meg a városokban is is voltak KGB tisztek, az egész országot néhány, úgynevezett operatív szekcióra osztották fel.

Hruscsov Titóval tárgyalt rólunk

Kun Miklós, beszélve hajdani orosz főtisztekkel, megtudott részleteket arról, hogyan győzték meg Kádár János arról, hogy álljon pártjukra. Először is a nagy moszkvai áruház, a GUM egy titkos, elit részén felöltöztették, hogy ne az itthoni szedett-vedett öltözékében találkozzon az elegáns szovjet vezetőkkel.

A tárgyalásokon – ez a történet egy másik része – akkor nem volt ott Hruscsov, mert ő Malenkovval elment Jugoszláviába, s Brioni szigetén tárgyalt Titóval. Ugyanis a jugoszlávok 48-ban szakítottak a szovjet vezetéssel, s bár már békülékennyé vált 56-ra a kapcsolat, a szovjetek tartottak attól, hogy Titóék a magyarok pártjára állnak. Aztán szinte megdöbbentő, de bizonyára megnyugtató volt Hruscsovék számára a jugoszláv államfő kijelentése, mikor mondta, ha a szovjetek nem verik le az itteni forradalmat, szabadságharcot, akkor megteszik ők.