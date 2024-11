A váraljai Mikulás Háza idén is megnyitja kapuit, hogy mosolyt csaljon kicsik és nagyok arcára egyaránt. Az országosan ismertté vált Mikulásház díszítésének Gűth Balázs már neki is állt, így idén is a karácsonyi időszak egyik legszívmelengetőbb helyszínévé válik. Természetesen különleges meglepetésekből most sem lesz hiány, és Balázs azt is elárulta, mi lesz a Mesekert idei témája.

Gűth Balázs idén is szívvel-lélekkel készíti a Mikulásházat Fotó: Makovics Kornél