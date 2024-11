Szerencsésnek mondhatják magukat azok a szülők, akik a tágabb családot is be tudják vonni a gyermekfelügyeletbe. Ilyen kiváltságos helyzetben vagyunk mi is. Nemcsak a nagyszülők segítenek be szükség esetén, hanem más hozzátartozóra is tudunk támaszkodni, a kisfiam pedig mindig örömmel tölti az idejét velük, és nem kényszernek éli meg, ha a mamánál, papánál van egy-egy napot.

Visszatekintve, számomra is a legszebb gyerekkori emlékeim közé tartoznak a nagyszülőknél töltött hétvégék. Lazábbak voltak a szabályok, valahogy úgy éreztük, hogy mindig a kedvünkre akarnak tenni, és a papa minden kalandban benne volt. Jó látni, hogy most a kisfiamnak lehet része ilyen örömben, és bizony az ő nagypapája is kapható a játékra.

Gyermekem például nemrégiben azzal állt elő, hogy a papa beteg, ezért legjobb lesz, ha kivizsgáltatja magát. Ebben még semmi extrém nincs, gyakran játszanak orvososat a gyerekek, csakhogy ő ezt akkor találta ki, amikor az egyik bevásárlóközpont parkolójában, az autóban ülve a mamát várták. Gyermekem az orvos „személyét” is kijelölte egy kuka képében. A papa pedig nem volt rest, odament a szemeteshez, és elváltoztatott hangon megosztotta vele a problémáját, és gyógymódot kért a bajára. Mindezen nemcsak kisfiam kacarászott, hanem két hölgy is végignézte a jelenetet.

Szóval arra az esetre, ha híre kelne, hogy egy hetvenes éveiben járó férfi Szekszárdon kukákkal társalog, mindenkit megnyugtatok, nem őrült, csupán egy nagypapa, aki az unokájáért képes magából bolondot csinálni.