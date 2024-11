Hatvan év fölött is lehet eredményeket elérni. Ezt bizonyítja Horváth Tibor életútja. Tavaly megkapta a „Népművészet Mestere” címet, most pedig vármegyei Prima-díjban részesült. Tolnán működtet tradicionális kékfestő műhelyt családtagjaival. Felesége felmenői adták tovább generációról-generációra a mesterségbeli tudást. S ma már fiuk és menyük is szakmabeli; most éppen a bécsi adventi vásáron árusítják portékáikat.

A Prima-díj tolnai kitüntetettje, Horváth Tibor kékfestő az oklevéllel és a hozzá járó, egymillió forint eszmei értékű szoborral

Fotó: A szerző felvétele

Magyarországon, száz évvel ezelőtt még szinte minden nagyobb településen volt kékfestő műhely. Napjainkban mindössze négy működik. A hanyatlást így érzékelteti Horváth Tibor: – Az ötven évvel ezelőtt rendezett országos kékfestő találkozóra még 68-an jöttek el.

Nagyüzemi gyártmányokkal nem tudnak és nem is akarnak versenyezni. A tolnai kisüzem egy turisták által látogatható, ipartörténeti emlék. Minden kézzel készül, a mintázás a festés és a kékfestékes szövet feldolgozása. Nyitottak a mai divat, a mai igények felé; készítettek már kékfestős farmernadrágot, sőt a covidos időszakban kékfestős szájmaszkot is.

A Prima-díj nemcsak saját maga miatt fontos

Éves bevételüket a nagyobb késműves vásárokon igyekeznek előteremteni. Járnak a budai várba a Mesterségek Ünnepére, továbbá Hévízre és Bécsbe.

A kitüntetett mesternek jól esik az elismerés, a Prima-díj. Nemcsak saját maga és családja miatt érzi ezt fontosnak, hanem azért is, mert ráirányítja a figyelmet egy kihalóban lévő népi mesterségre. Ráirányítja a figyelmet, s ezzel segíti a megmaradását.

A videó a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna vármegyei szervezetének tulajdona. Az összeállítást készítette: Bencze Péter, Babai István és Ruip Gergő