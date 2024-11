A Dunaújvárosi Egyetem nemcsak innovatív, gyakorlati ismereteket is kínáló versenyképes tudásház, hanem sportos is. Ezt szolgálja többek között a szabadtéri és fedett sport- és rendezvényközpontunk is. Ma újabb lépést tettünk előre, együttműködési megállapodást írtunk alá a DSE Röplabda Akadémiával, mert hiszünk abban, hogy a sport nélkülözhetetlen a testi, lelki egészség megőrzésében, a hallgatók és az oktatók hogyléte pedig jelentős mértékben meghatározza a nálunk folyó munka színvonalát. Köszönöm dr. Mészáros Lajos képviselőtársamnak, hogy osztozott az örömünkben – tette közzé közösségi oldalán Süli János országgyűlési képviselő. Az egyetem és a dunaföldvári gimnáziummal is kapcsolatban áll, erről itt olvashatnak.

Süli János és dr. András István az egyetem rektora Fotó: Facebook