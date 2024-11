Kedden a kivitelezésben részt vevő cég munkatársai, a város vezetői, valamint műszaki szakemberek az épülő szekszárdi uszoda épületében tartottak bejárást, ami során elhangzott: tartható lesz a jövő év őszi befejezés.

Vízzel feltöltve zajlik a szekszárdi uszoda medencéinek tesztelése

Fotó: Mártonfai Dénes

Több mint 2000 köbméter vízzel tesztelik a medencéket

A szakemberek előbb a 25x33 méteres nagy medencét töltötték fel több mint 2000 köbméter vízzel, majd a kisebbik, 80 centiméter mély mederrel tették ugyanezt. Most a medencék szigetelésének próbája zajlik, ami során a még megmaradt szivárgó részeket kijavítják.

Eközben már az emeleti válaszfalak kialakítása is elkezdődött, a villanyszerelők is dolgoznak az úgynevezett alapszereléseken, és a lelátón szükséges átalakításokat is folyamatosan végzik el a szakemberek. Mindezek mellett folyamatban van a gépészeti munkák előkészítése is.

A kivitelező cégek 2025 tavaszára kívül-belül végeznek az épülettel, majd megkezdik a környező parkolók, a szükséges utak, és a környezet kialakítását. Mindezeket követően pedig 90 napon belül kaphatja meg a létesítmény a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A szakemberek egyébként télen is folyamatosan dolgoznak majd az épületen belül, ehhez egy ideiglenes fűtési rendszert alakítanak ki a követekező hetekben – mondta a helyszínen Csehi Lóránt, a kivitelezésért felelős konzorciumban részt vevő VEMÉPSZER projektvezetője.

Rengeteg embert szolgál majd a szekszárdi uszoda

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a helyszíni bejárást követően arról beszélt, örömteli és megnyugtató látni, hogy a nyáron megkezdett munka megfelelő ütemben haladt az elmúlt hónapokban. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a nagy medence – a szabadidős úszók mellett – méltóképpen tudja majd kiszolgálni a szekszárdi úszó-, valamint a vízilabda szakosztály sportolóit is, valamint a nekik szurkoló közönséget, hiszen mintegy 300 ülőhelyet és további állóhelyeket biztosító lelátó is készül a létesítményben.

Talán a legfontosabb projektünk, és a legfontosabb adósságunk Szekszárd város lakosságával szemben, hogy végre – hosszú évek várakozása után – elkészüljön ez a fedett uszoda, és mind a szekszárdi gyermekek úszásoktatása, mind az itt és a környezetünkben élő emberek úszási, sportolási , kikapcsolódási lehetősége végre kulturált körülmények között a városnak egy nagyszerű, új létesítményében működhessen

– mondta Berlinger Attila.