Újra előkerültek azok a tanulmányok, amely szerint a forrólevegős sütők harminc-negyven százalékkal több akrilamidot termelnek, mint a hagyományos olajsütők. Az akrilamid olyan anyag, amely élelmiszerek magas hőmérsékleten történő hevítésekor természetes módon keletkezik, és veszélyes, mert rákot okozhat. Biró Gusztáv bátaszéki háztartásigép szerelő portálunknak elmondta, hogy az airfryer ugyanazt tudja, mint a régi típusú hőlégkeverős sütő.

Az airfryer forrólevegős fritőz hasznos készülék a háztartásban, rövid időn belül finom ételeket tudunk készíteni. A diétázó hölgyeknek például kitűnő választás

Fotó: Shutterstock

Airfryer őrület

Ismertette, hogy az élelmiszerek magas hőmérsékletre való hevítése mindenféle sütéskor jellemző. Az airfryer sütőtér alapvetően ventilátorral, fűtőbetéttel és érzékelőszenzorral rendelkezik, a többi elektronika plusz szolgáltatás. Mivel az airfryer készülékek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek elérhetőek a boltok polcain, ezért biztosan nem mérgeznek. A szakember hozzátette, hogy tapasztalatai szerint az airfryer tulajdonosok alapvetően azért elégedettek a termékkel, mert nem kell bekapcsolni a nagy sütőt, gazdaságosabb, és könnyebb tisztán tartani. Több száz fajta airfryer érhető el a piacon, amely ha esetleg elromlik, akkor tulajdonosának érdemesebb a beszállítók és gyártók által nyújtott garanciális javítást választani. A garanciális időn túli javítás ugyanis nem biztos, hogy gazdaságos.

Lehallgat a készülék?

A karácsonyi ünnepek előtt újra elszabadultak az indulatok, s szárnyra kapott, hogy az okos airfryer lehallgat bennünket. Biró Gusztáv ismertette, hogy ez lehetséges, ám inkább az okos telefon tud lehallgatni bennünket, hiszen rendelkezik mikrofonnal. Az okos fogkeféről is közölték már, hogy fogkeféket „kintről” feltörve túlterheléses támadásokat intéztek szerverek ellen. Az is köztudomású, hogy az okos hűtőszekrényekhez internetes felhőtárhelyet adnak, itt lehet tárolni a hűtőben lévő kamerák által készített felvételeket. Az okos eszközök technikái bizony alkalmasak arra, hogy feltörjék azokat. Sok háztartási gép rendelkezik wifi-vel, amelyek azért hasznosak is tudnak lenni. Hiszen ha a háztartási gép szoftverhibás lesz, a hibát a garanciális szerviz távolról is tudja javítani.