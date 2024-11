A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás alakuló ülésén, ahogy azt már megírtuk, Pintér Szilárdot, Dombóvár polgármesterét választották meg elnöknek, aki ezzel már harmadik alkalommal látja el a társulás vezetését. A frissen megválasztott elnök a térség gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében a települések közötti szoros együttműködést és a partnerség erősítését látja fontos feladatának.

Alakuló ülés a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnál. Stemler József (balra) és Pintér Szilárd forrás: facebook/Városunk Dombóvár

Az alakuló ülés résztvevői a fejlesztésekről is egyeztettek

Pintér Szilárd kiemelte: az elmúlt évek során tapasztalt hatékony együttműködést szeretném továbbvinni, hogy a térség minden települése profitálhasson a közös munkából. Reményei szerint a következő időszakban is számos sikeres pályázati projekt indul, melyek eredményeit a Kapos-menti régió minden lakója érezheti. Az ülésen a társuláshoz tartozó települések vezetői is részt vettek. Az első ülésen elhangzott, hogy a következő ciklusban több olyan stratégiai döntés várható, amely hosszú távon formálja a térség jövőjét gazdaságilag és kulturálisan is.